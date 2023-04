Negli ultimi anni l'e-commerce è diventato una necessità e un'abitudine radicata, ma allo stesso tempo l'importanza del negozio di quartiere è fondamentale per il cliente.

e-commerce, l'evoluzione

Gli e-commerce si sono concentrati sulla creazione di ambienti on line friendly, attraverso l’offerta variegata, l’assistenza, la possibilità di consultare le recensioni di altri clienti e così via. Si è cercato di creare un ambiente virtuale, nel quale il cliente potesse sentirsi a proprio agio e potesse vivere l’esperienza del negozio fisico.

Le difficoltà di un negozio fisico

Un negozio fisico, in particolare con l'avvento del web presenta numerosi punti critici. Le spese sono la prima difficoltà, basti pensare all’affitto del locale, le spese per l’energia elettrica, e infine, gli aspetti burocratici da rispettare, tasse, imposte ecc. Un altro fattore da considerare: chi ha un’attività commerciale locale, si rivolgerà nella stragrande maggioranza dei casi a persone appartenenti alla stessa zona geografica (limitata), a parte rare eccezioni (esempio arrivo di turisti in città).

Per tale motivo, e soprattutto per negozi fisici e produttori o aziende locali è conveniente abbattere le spese di un sito web, affiliandosi ad una rete già attiva e consolidata, come ad esempio B-Rewards.

La piattaforma e-commerce B-Rewards nasce come vetrina del Made in Italy, per dare più slancio e visibilità alle piccole realtà imprenditoriali. Più strumenti, come il cashback, più competenze, grazie al network on line, più servizi e la possibilità di usufruire di tutti i vantaggi della rete. Per un negozio fisico, vendere anche on line significa, nella maggior parte dei casi sopravvivere.

Attraverso lo shopping online, gli utenti su tutto il territorio nazionale avranno la possibilità di conoscere prodotti e servizi e acquistarli a prezzi vantaggiosi.

e-commerce e commercio tradizionale

Le due dimensioni possono coesistere, e dove non arriva una, arriva l’altra. Il commercio elettronico può dare ai negozi fisici più ossigeno, perché permette loro di vendere i propri prodotti anche altrove, e non solo nel quartiere. Maggiori vendite rappresentano un valore aggiunto, quel quid che salva molte imprese locali.

La piattaforma B-Rewards si basa proprio su questi valori, riesce a valorizzare l’impresa locale e allo stesso tempo a portarla sul web. Il partner ha a disposizione un e-commerce attraverso cui vendere i propri prodotti su tutto il territorio nazionale, più visibilità attraverso il circuito B-Rewards, che si sviluppa attraverso un blog (all’interno del quale sono pubblicati anche articoli dedicati ai partner), le pagine social molto attive e la community on line.

Migliorare la Customer experience è uno degli obiettivi del digitale, mentre altri strumenti come quelli relativi alle statistiche, alle recensioni e alla vitalità delle community on line servono a captare le esigenze dei clienti, e di conseguenza migliorare la sua esperienza diretta nel negozio fisico.