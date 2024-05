Venerdì 31 maggio, l'agenzia Face Management Spettacoli è orgogliosa di presentare una sfilata di moda esclusiva presso il Sestino Beach di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Questo evento promette di essere una serata indimenticabile, ricca di eleganza, stile e glamour, che attirerà appassionati di moda e curiosi da tutta la regione.

La serata sarà presentata dalla talentuosa Marty Perris, una figura di spicco nel mondo della moda e dello spettacolo. Con la sua esperienza e carisma, Marty saprà intrattenere il pubblico e guidare gli spettatori attraverso una serie di sfilate che metteranno in mostra le ultime tendenze della moda. La sua presenza aggiungerà un tocco di classe e professionalità all'intera manifestazione.

Gli ospiti avranno l'opportunità di ammirare le creazioni di stilisti emergenti e affermati, con una varietà di capi che spaziano dall'abbigliamento casual a quello da sera, offrendo ispirazione per ogni occasione. Non mancheranno momenti di intrattenimento e sorprese che renderanno la serata ancora più speciale.

L'evento al Sestino Beach rappresenta una fantastica occasione per vivere un'esperienza unica, all'insegna della moda e del divertimento, in una delle location più suggestive del Lago di Garda. I partecipanti potranno inoltre godere di un raffinato aperitivo, servito sulla terrazza con vista mozzafiato sul lago, dove potranno socializzare e discutere delle nuove tendenze con altri appassionati di moda. Per rendere la serata ancora più memorabile, saranno presenti DJ di fama internazionale che animeranno l'evento con una selezione musicale esclusiva, creando un'atmosfera vibrante e festosa.

Il Sestino Beach, conosciuto per la sua eleganza e il suo stile raffinato, si trasformerà in una passerella a cielo aperto, dove la moda incontrerà la natura in un connubio perfetto di bellezza e creatività. L'evento non sarà solo un'occasione per ammirare splendidi abiti, ma anche un momento di celebrazione dell'arte e del design, con installazioni artistiche e decorazioni che enfatizzeranno l'importanza della moda come forma di espressione culturale.

Ingresso con prenotazione chiamando al numero +39 3420954300 per la serata sono già disponibili e si prevede un tutto esaurito, vista l'eccezionalità dell'evento e la partecipazione di personalità di spicco del settore. Non perdete l'opportunità di essere parte di questa serata straordinaria, un vero e proprio tributo alla moda e alla creatività che rimarrà impresso nei ricordi di tutti i presenti.