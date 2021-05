“Cadere” (Il Branco Publishing srl) è il primo progetto professionale di Lorenzo Celant, in arte Ozna, brano che racconta le difficoltà di un ragazzo nell'inseguire i propri sogni, senza darsi per sconfitto e senza scegliere la strada piú semplice.

Ozna: -L'idea nasce nel 2019 ascoltando una produzione da youtube, che portò Ozna a scrivere immediatamente il ritornello, mentre le strofe creano uno stacco dando più spazio ad un ritmo rapido ed un testo molto diretto-

Il messaggio del brano, già disponibile in tutti gli store digitali, è di non mollare mai, nemmeno quando si è toccato il fondo, perché proprio in quel momento si può solamente risalire.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=P8kwXcQr1ko

Biografia

Ozna è un artista emergente classe 2002 nato in una piccola città in provincia di Monza e Brianza, che dai primi anni delle scuole medie ha iniziato a scrivere i suoi primi testi. Ozna racconta che la sua passione per il rap ha messo le radici già durante la sua infanzia quando ascoltava artisti come Eminem, Mezzosangue e Salmo.

Il suo segno distintivo sono le maschere che porta, utilizzate per scindere definitivamente le sue varie personalità. Nei suoi testi vengono evidenziati il male e la corruzione che si insinuano nel suo quotidiano, mostrando in modo cinico una realtà che non gli appartiene.

Ha pubblicato il suo primo singolo su Spotify, intitolato “Blindato”, nell’agosto del 2020, per poi pubblicare “Nine o'Glock”, singolo in collaborazione con un artista di Torino, e “Non mi accontento”, brano prodotto con un ragazzo conosciuto a scuola.

Attualmente si sta dedicando alla produzione del suo primo mixtape, progetto che ancora non conosce una precisa data di uscita.

Profilo Instagram: @_o_z_n_a_