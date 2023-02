CREMONA. MUSEO DELLA CIVILTA' CONTADINA.

Un’installazione ed un video dell’artista Angelo Reccagni a Cremon , al Cambonino - Museo della civiltà contadina.



Guardiani feriti dalle inarrestabili dinamiche insediative, dinamiche che portano ad un consumo nazionale di suolo naturale o agricolo pari a 2,2 metri quadrati al secondo. In Italia la media del suolo urbanizzato è circa dell’8 % ma fa eccezione la Lombardia.

La Regione Lombardia presenta una percentuale di suolo urbanizzato rispetto al suo territorio pari al 15% e se in alcune sue aree il dato è inferiore, in altre rasenta il 50% della sua superficie territoriale. L’area metropolitana milanese si avvia addirittura verso il 70%. Il consumo di suolo della Regione Lombardia nell’anno 2022 e stato di 883 ettari con un incremento rispetto al 2021 del 12,12 % , una situazione drammatica e che tende di anno in anno a peggiorare poiché il trend tende ad un costante aumento.

Domenica 5 febbraio, a partire dalle ore 15:00 al Cambonino - Museo della civiltà contadina di Cremona, ci sarà il Finissage della Mostra intitolata Naturalia.

Una mostra collettiva che vede l’intervento negli spazi museali di diversi artisti .con variegate installazioni. Angelo Reccagni, artista lodigiano , conosciuto per le sue installazioni nel lodigiano, nella brughiera comense e nel trentino, è presente con l’installazione : Colpiti al cuore “guardiani del campo … guardiani del suolo … guardiani feriti …”

Protagonisti dell’installazione gli spaventapasseri, spaventapasseri creati dal Reccagni, presenze antropomorfe e un po’ inquietanti , caratterizzate dal contrasto dei volti mascherati e bianchi con la tuniche nere.

Spicca sulle tuniche nere il rosso sangue , il rosso di una ferita simbolica , una metafora delle ferite che ogni giorno i nostri simili ( o quasi simili ) infliggono alla rerra. Completa il Reccagni, la sua partecipazione all’evento, con un video che vede l’artista fondersi con i suoi spaventapasseri, diventando via via, fotogramma dopo fotogramma , un unicum con le sue creazioni

https://youtu.be/CLEkGgaIOFY

Licia Lucidi



