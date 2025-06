Dalle ore 12:47 italiane del 30 giugno è in corso uno sciame sismico nell'area Campi Flegrei con magnitudo massima preliminare Md 4.6 ± 0.3, relativa ad un evento avvenuto alle ore 10:47 ad una profondità pari a circa 5 km.

All'orario di emissione del presente Comunicato sono stati rilevati in via preliminare 6 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (5 localizzati).

La magnitudo 4.6 è significativa per l'area dei Campi Flegrei, soprattutto in un contesto urbano densamente popolato come quello napoletano.

La profondità di 5 km è superficiale, quindi gli effetti al suolo possono essere percepiti maggiormente, anche con danni lievi a strutture vulnerabili.

Uno sciame sismico con più eventi di bassa o moderata magnitudo può essere indice di pressioni crescenti nel sistema vulcanico-flegreo, anche se non implica necessariamente un'eruzione imminente. Tuttavia, impossibile che la popolazione, specialmente quella residente nell'area e nelle zone limitrofe, non possa non essere molto preoccupata.