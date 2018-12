Quante false informazioni sono legate all'alimentazione!

Abbiamo forse bisogno di essere tranquillizzati su tutto, anche su ciò che mangiamo. Per questo, così, finiamo per aver bisogno di sapere che un alimento ha delle doti eccezionali che lo rendono portentoso per il nostro benessere e per la nostra salute e per tale motivo va assolutamente mangiato.

Insomma, forse e dico forse, abbiamo bisogno di alimentarci in primis di leggende metropolitane o di quelle che si definiscono oggi fake news e in questo modo crediamo di sapere tutto sul cibo e su ciò che mangiamo.

Ma spesso, ciò che crediamo verità assodate sono spesso delle semplici frottole, come quelle che tutti i giorni alimentano, ad esempio, le cronache della politica, del gossip, dello sport... Non ci credete? Ecco alcuni esempi.

L'ananas non fa dimagrire... tutt'al più digerire. La banana non è ricca di potassio. Gli spinaci sono una fonte inesauribile di ferro... ma solo se assunti in quantità industriale. Il Kamut non è il grano dei faraoni, ma un marchio registrato di proprietà dell'omonima azienda americana con cui viene venduta la varietà di grano Khorasan...