Mentre rimane la curiosità di conoscere la cifra con cui De Laurentiis si svenerà per trattenere Osimhen ancora un anno a Napoli e quella con cui farà cassa il prossimo anno quando lo rivenderà, oltre a quella che Mancini riceverà dagli arabi per allenare la nazionale saudita in vista dei prossimi Mondiali, le certezze arrivano invece dal passaggio di Neymar dal PSG e all'Al-Hilal.

Il club francese ha annunciato di aver raggiunto un accordo con i sauditi per la cessione del giocatore, che aveva ancora un anno di contratto con il Paris Saint Germain. Il trasferimento di Neymar all'Al-Hilal è stato definito come "una sfida professionale e personale" dal calciatore, che ha ringraziato i tifosi parigini per il sostegno ricevuto in quattro stagioni.

Neymar, 31 anni, nel 2017 era arrivato al PSG dal Barcellona per una cifra record di 222 milioni di euro. Con la maglia del club francese ha vinto tre campionati, due coppe di Francia, due coppe di Lega e una supercoppa. Ha inoltre raggiunto per due volte la semifinale della Champions League, ma non è mai riuscito a conquistare il trofeo più ambito dalle squadre di club europee.

Ora Neymar, fermo dallo scorso marzo per un infortunio che gli ha fatto saltare il resto della stagione e che ha ripreso ad allenarsi solo a luglio. proverà a scrivere la sua storia con l'Al-Hilal, dove ritroverà il suo connazionale Rogerio Micale, allenatore della squadra saudita. L'Al-Hilal ha vinto 17 titoli nazionali e quattro coppe d'Asia.

Per il trasferimento di Neymar, al PSG andranno circa 90 milioni di euro che potrebbero diventare 100 nel caso di raggiungimento di determinati bonus. Secondo quanto riporta L'Equipe, Neymar firmerà un accordo biennale da 80 milioni di euro a stagione. Pertanto, l'operazione avrà un valore complessivo di massimo 260 milioni per l'Al-Hilal.

Neymar andrà a raggiungere altri importanti calciatori trasferitisi in Arabia Saudita: Karim Benzema, N'Golo Kante, Jordan Henderson, Ruben Neves, Sadio Mane, Roberto Firmino, Milinkovic Savic...