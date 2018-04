L'ennesima novità di Netflix: "The Outsider" con Jared Leto come protagonista. L'attore ha un'impressionante capacità di prevedere progetti interessanti. Basta vedere "Dallas Buyers Club" oppure "Mr. Nobody". Jared ha trent'anni di carriera alle spalle, una marea di premi, tra cui l'oscar, ma è difficile credere che abbia 46 anni, non è vero?

Trama: Un prigioniero americano fugge da una prigione giapponese grazie all'aiuto di uno dei membri della mafia locale, entrando così nel mondo Yakuza. E' una sorta di breve guida turistica nel mondo della mafia giapponese. Impari cose delle quali non puoi avere testimonianza diretta: Il paese del sol levante ha anche un lato oscuro.

E non potevano mancare le vicende amorose.

Per lei pure un yakuza, ai quali è vietato amare, è disposto a giocarsi tutto e mettere a rischio il clan, l'onore e la propria vita.

Visione fortemente consigliata!