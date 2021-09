È stato Bottas a vincere nettamente quella che si è rivelata una soporifera gara Sprint per disegnare la griglia del Gran Premio d'Italia che domenica prenderà il via dal circuito di Monza.

Ma Verstappen, con la sua Red Bull, non aveva alcun motivo per rischiare la vittoria, dato che conservando la seconda posizione avrebbe avuto la matematica certezza di poter partire, domani, dalla pole position. E così sarà. Infatti, Bottas, per aver dovuto sostituire la power unit della sua vettura dovrà partire dall'ultimo posto in griglia.

Ovviamente, anche gli altri piloti vedranno migliorare di una posizione il risultato ottenuto nella gara Sprint.

Dietro Verstappen, prenderanno il via le due McLaren di Ricciardo e Norris, mentre Hamilton, che oggi ha pattinato dopo lo spengersi dei semafori, si deve accontentare del quarto posto, nonostante abbia tentato nei 18 giri di avvicinarsi in tutti i modi alla McLaren di Norris che lo precedeva... la inutilmente.

L'incidente al primo giro che ha messo fuori causa l'Alpha Tauri di Gasly, che domenica farà compagnia al finlandese della Mercedes in ultima fila, ha permesso alle due rosse di Maranello di ottenere la terza fila, con Leclerc davanti a Sainz, mentre Giovinazzi (Alfa Sauber), Perez (Red Bull), Stroll (Aston Martin) e Alonso (Alpine Renault) completano la lista dei primi dieci piloti in griglia.

Con i due punti ottenuti nella gara Sprint, Verstappen porta a 5 punti il vantaggio su Hamilton nella classifica del mondiale piloti. Bottas ha conquistato tre punti, mentre uno va a Ricciardo per il terzo posto.

Il Gran Premio di domenica, i cui giri saranno 53 giri, prenderà i via alle 15:00.