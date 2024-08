Serie A, Verona-Napoli 3-0: Livramento e Mosquera (doppietta) travolgono Conte

Il Napoli di Antonio Conte inizia il campionato con una clamorosa sconfitta per 3-0 a Verona. Dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa l'Hellas di Zanetti gioca una gara perfetta e trova il vantaggio al 50' con Livramento che raccoglie l'assist di esterno di Lazovic, anticipa Juan Jesus e buca Meret. Il raddoppio lo firma Mosquera al 75', servito da un super Duda. Il colombiano firma il 3-0 al 94'. Per gli azzurri, che hanno perso Kvaratskhelia a fine primo tempo per un problema muscolare, solo una traversa di Anguissa.



Napoli, Conte: "Chiedo scusa, prestazione inaccettabile. Vedo un problema grave"

Finito ko all'esordio in campionato col Napoli al cospetto del Verona (si tratta di un unicum per lui in Serie A), Antonio Conte è funereo davanti le telecamere: "Nel primo tempo ci siamo stati in campo solo noi, a inizio ripresa abbiamo concesso subito due tiri prendendo gol - le parole del tecnico salentino -. Successivamente ci siamo sciolti. Chiedo umilmente scusa, mi assumo tutte le responsabilità nei confronti del popolo napoletano. C'è da lavorare tanto, lo faremo. La prestazione è inaccettabile. Sono a disposizione per aiutare il club in tutti i modi. I ragazzi non rispondono davanti alle difficoltà: è un problema grave".



Serie A, Bologna-Udinese 1-1: Giannetti riprende Orsolini

Finisce 1-1 la prima sfida della Serie A 2024/2025 di Bologna e Udinese. Al Dall'Ara, dopo tante occasioni per i padroni di casa fermati da un super Okoye, succede tutto nella ripresa: Orsolini segna su calcio di rigore al 57', poi sono i friulani a sbagliare dal dischetto con Thauvin. Dal successivo corner, però, Giannetti impatta di testa (68') ed evita il ko a Runjaic. Primo punto per Italiano sulla panchina dei felsinei.



Atalanta, Lookman salta il Lecce e vuole il Psg: ha chiesto di non essere convocato. Touré allo Stoccarda

Ademola Lookman salta la sfida con il Lecce. Nel giorno in cui l'Atalanta si appresta ad accogliere Lazar Samardzic, la vera notizia di mercato arriva dall'attaccante nigeriano: Lookman, infatti, non scenderà in campo contro il Lecce perché ha chiesto di non essere convocato. Il motivo? Probabilmente il mercato, dato che nelle ultime ore si è fatto vivo il PSG che cerca un attaccante per completare il reparto offensivo. Una situazione che andrà monitorata nelle prossime ore in attesa di dichiarazioni ufficiali.

Il club parigino nei giorni scorsi, prima della finale di Supercoppa, avrebbe sondato il terreno con l’entourage del giocatore che ha parlato dell'interesse del Psg all’Atalanta. Il club francese però non si è ancora fatto avanti con una proposta ufficiale nè ha contattato la squadra di Gasperini, il tempo è poco anche per trovare un papabile sostituto ma se Al-Khelaifi dovesse fare un’offerta irrinunciabile tutto potrebbe cambiare. Il calciatore nigeriano ha un contratto che lo lega alla Dea fino al 2027, difficilmente il club di Bergamo si libererà del suo giocatore ma si potrebbe verificare un vero e proprio intreccio di mercato con Koopmeiners. Destini incrociati? Forse, la permanenza dell’olandese potrebbe far restare Lookman, o viceversa. Gli scenari sono tanti, nelle prossime due settimane vedremo se ci sarà un vero e proprio assalto del Psg o il giocatore rimarrà in nerazzurro.



In attesa di Lukaku, il Napoli si regala David Neres: visite lunedì

In attesa di dirimere l'intricata questione Osimhen-Lukaku col Chelsea, il Napoli si regala David Neres: trovata la quadra col Benfica per l'esterno offensivo brasiliano, affare da 28 milioni di euro bonus inclusi col giocatore arrivato in città domenica pomeriggio e visite mediche organizzate per lunedì. Per Antonio Conte un'alternativa in più sulla fascia destra, Neres si giocherà il posto con Politano portando caratteristiche tipiche dei brasiliani: dribbling, cambi di direzione e assist col mancino, suo piede preferito.

Un rinforzo che però non chiude la questione Romelu Lukaku. Se da un lato è stata confermata l'apertura del Chelsea per un maxi-affare che coinvolgerebbe pure Osimhen e Casadei, la valutazione del belga non convince ancora i Blues: considerata la clausola di 43 milioni di euro, ne vogliono almeno 35-40 per Big Rom mentre l'offerta del ds Manna, volato nei giorni scorsi appositamente a Londra, è di 25 milioni più 5 di bonus. I Blues hanno rinviato la questione di alcuni giorni poiché Osimhen non è l'unico profilo che valutano in attacco, e chiaramente dovranno dare una risposta definitiva al Napoli solo quando avranno preso una decisione sul nigeriano.



Atalanta, ufficiale Samardzic: contratto fino al 2029

L'Atalanta batte il settimo colpo di mercato: ufficiale l'acquisto di Lazar Samardzic dall'Udinese. Dopo l'accordo raggiunto ieri sera tra le due società, il trequartista serbo in giornata ha svolto le visite mediche con la Dea, cui è seguita la firma sul contratto fino al 2029 e l'inizio dell'avventura alla corte di Gasperini. Samardzic si trasferisce dall'Udinese all'Atalanta per 22 milioni di euro più 3 di bonus. Finito nel mirino di molti club durante l'estate, ad avere la meglio è stata la squadra bergamasca, in cerca di rinforzi in quella posizione di campo.

L'approdo di Samardzic alla corte di Gasperini libera, di fatto, Koopmeiners in direzione Juventus: Giuntoli ha recentemente alzato l'offerta fino a toccare circa quota 60 milioni di euro. Il sì dei Percassi però non è ancora arrivato. L'Atalanta vedrebbe comunque di buon occhio una sua permanenza, con O'Riley che è uscito definitivamente dai radar dopo le tante proposte rigettate dal Celtic.

Ma i bergamaschi non si fermano qui visto che è vicinissimo anche Wesley: per Gasp un nuovo esterno dopo il tramonto della trattativa per Pubill, il brasiliano classe 2003 costerà 16 milioni di euro più 4 di bonus.