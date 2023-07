Lunedì 31 Luglio la one night PL4YLIST21, nel privé Brio della maxi disco Maracuja a Budoni, Sardegna, oltre ai dj Simioli e Gass Krupp presenta altri due artisti d'eccezione: ovvero i produttori discografici Alaia & Gallo. Propongono un sound altamente qualitativo rivolto esclusivamente ad un target over 21.

Continua il successo di questa bellissima One Night; Pl4list21 dedicata ad un pubblico over 21, dove regna sovrano un sound raffinato e vibrante. Questa musica nacque alla fine degli anni 80 diventando fonte di ispirazione per tutte le contaminazioni sonore degli ultimi 40 anni e adesso è tornato quanto mai attuale. House, tech house, bass house, remember house... un mix di sonorità che unisce funky e elettronica, soul e techno, pop e underground, analogico e digitale, rimodulando schemi metrici che danno vita a qualcosa di veramente bello e coinvolgente.

Un prodotto musicale fortemente voluto da Gennaro Santarpia, gestore giovane, competente e illuminato, che a sa quello che vuole ed è disposto a investire, rischiando. Simioli e Gass Krupp hanno fatto di questo concetto musicale un must che non accetta compromessi e proprio per questo il target della serata è incredibilmente colto e modaiolo.

Come dicevamo Pl4list21, lunedì 31 Luglio, ospiterà in consolle Alaia & Gallo, i produttori campani che grazie al loro grandissimo gusto musicale sono riusciti a far pubblicare alcuni dei loro lavori migliori sulla prestigiosissima etichetta discografica Defected, oltre ad altre importanti label come Glitterbox, Glasgow Underground, Armada etc. Un punto di svolta importante per la loro carriera perché proprio l'alta qualità delle loro creazioni li ha catapultati nel mercato internazionale. Infatti il duo partenopeo partecipa a molto festival di genere, tra Croazia, Ibiza e altre località blasonate, esibendosi in back2back e dove il coinvolgimento del pubblico addicted è garantito. Vere e proprie chicche musicali sgorgheranno a fiumi, produzioni inedite remix incredibili e tanta buona musica. Si è proprio il caso di dire che questa one night è unica e settimana dopo settimana sta diventando un vero e proprio punto di riferimento della "Sardinian nightlife".

Il programma di guest che si alterneranno nel dj booth è ricco di nomi altisonanti; per citarne solo alcuni: Roger Sanchez, Riva Starr, Dirty Channels, Shimza e nella main room Dennis Ferrer… e allora viva la musica per adulti!

https://maracujaclub.it/