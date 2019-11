Quando la sinistra non trova un riferimento in Parlamento che possa rappresentarne la varie anime, se non tutte almeno in gran parte, allora trova nelle piazze il modo per far sentire nel Paese che, a differenza di quel che si dice, la sinistra esiste.

Così, in passato, in modo spontaneo e disorganizzato nacquero i girotondi e il popolo viola. Adesso, è la moda delle sardine: flash mob che vengono realizzati in tutta Italia, dove Salvini ha organizzato un evento, per riunire in piazza almeno una persona in più di quanto Salvini non sia riuscito a fare.

Un'iniziativa di protesta simpatica, divertente e civile che ha un senso, perché promossa da delle persone che non rappresentano né partiti, né istituzioni.

E che l'iniziativa funzioni lo dimostra la risposta della propaganda salviniana che, preoccupata dal numero di persone che ogni volta scendono in piazza, ha cercato di replicare utilizzando lo stesso metro... ed ecco così che oggi sono spuntati i Gattini con Salvini!







E naturalmente, i gatti si mangiano le sardine. Divertente... forse.

Perché uno potrebbe anche chiedersi, allo stesso tempo, con che coraggio una persona che pretende di andare alle urne per poi proporsi al Quirinale come presidente del Consiglio per guidare un Paese di 60 milioni di persone, invece di occuparsi di politica, perde il proprio tempo nel pubblicare sui social foto di gatti che mangiano sardine, accompagnandole con commenti di questo genere?

«Ma come si fa a non amare i micetti? Grazie alle decine di migliaia di amici felini pubblicati ovunque, viva chi sa sorridere!»

Quando si arriva a questi livelli, una persona che ricopre un incarico pubblico non può neppure essere definita patetica, ma solo grottesca.

Unico dato positivo dell'iniziativa salviniana è la conferma, anche se non ve n'era bisogno, del fatto che il suo "messaggio politico" sia finalizzato esclusivamente all'immagine e non certo ai contenuti.

Ma una parte degli italiani non sembra ancora averlo ben compreso.

L'immagine ad inizio articolo è ripresa dall'account dell'utente twitter @Burletta12