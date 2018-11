Sartini: 16/11 College a Ferrara, 17/11 Vinile a Roma... e tanti dj set in giro per l'Italia

Il calendario di Samuele Sartini è pieno di esibizioni in club importanti, in tutta Italia, tra novembre e fine dicembre 2018. Tra i tanti altri dj set di Samuele Sartini tra novembre e dicembre, segnaliamo i party del 15 e 31 dicembre al Pineta di Milano Marittima, dove Samuele è di casa… Samuele Sartini tocca poi tante altre città tra cui Brescia (al Circus il 23 novembre), Foggia (dove torna come lo scorso anno la sera del 25 dicembre) Milano, Desenzano del Garda…

Inoltre Samuele Sartini, sta lavorando molto in studio di registrazione. "In particolare sto preparando un nuovo singolo con la voce del grande MC Americano Mr.V", racconta Samuele. "Sarà un brano pieno di energia, prodotto in collaborazione con Jonk & Spook". Inoltre Samuele sta preparando un nuovo brano per Nervous Records, dopo gli ottimi risultati della sua "Do What You Like (feat. Smashing Beat). "E' praticamente finito, il brano verrà pubblicato dalla leggendaria label New York tra poche settimane", continua Samuele.

SAMUELE SARTINI, il calendario a novembre e dicembre 2018

(aggiornato dal 13 novembre 2018)

16/11 COLLEGE (Ferrara)

17/11 VINILE (Roma)

23/11 CIRCUS (Brescia)

30/11 SNOOPY CLUB (Modena)

1/12 GILDA CLUB (Castelletto Sopra Ticino)

7/12 DES ALPES - Campiglio (TN)

8/12 SESTO SENSO (Desenzano Del Garda)

14/12 SALI & TABACCHI (Reggio Emilia)

15/12 PINETA (Milano Marittima)

17/12 PRIVATE PARTY LUXOTTICA (Armani Privè Milano)

21/12 KYI CLUB (Modena)

25/12 YUPPIES (Foggia)

31/12 PINETA (Milano Marittima)

Samuele Sartini

www.samuelesartini.com

www.facebook.com/djsamuelesartini

www.twitter.com/samuelesartini

www.instagram.com/djsamuelesartini