Cragno, Sirigu, Bonucci, Florenzi, Verratti, Pessina, Bernardeschi e Grifo... questi finora gli azzurri che hanno risposto all'ultima convocazione della Nazionale e che sono risultati positivi al Covid. Sabato, un ultimo giro di tamponi agli azzurri da parte dei club di appartenenza potrebbe aggiungere possibili nuovi contagiati.

Oltre ai giocatori, a risultare positivi erano stati anche diversi membri dello staff, fra i quali il neo-assistente del ct Roberto Mancini ed ex campione del mondo e capitano della Roma, Daniele De Rossi, al debutto in nazionale.

In isolamento e in cura presso la sua abitazione da più di una settimana, nelle scorse ore De Rossi ha deciso di sottoporsi a una Tac presso l'ospedale San Camillo, a seguito della quale gli è stato consigliato il ricovero, seppure in via precauzionale.

Adesso, l'ex calciatore della Roma, è ricoverato presso l'Istituto per le malattie infettive Spallanzani con una polmonite da Covid, ma le sue condizioni sono state giudicate "discrete" e non desterebbero preoccupazione, anche se è presto per sapere fin d'ora quando potrà essere dimesso.

Prima di lui, anche un altro simbolo della Roma, Francesco Totti, aveva contratto nei mesi scorsi il Covid con una polmonite bilaterale che l'ex fuoriclasse aveva descritto come un vero incubo.







Crediti immagine: Sarah Felberbaum via Instgram