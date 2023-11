Aggiornamento KB5032190 Windows 11: Novità, Copilot AI e Migliorie

Microsoft ha recentemente rilasciato l'attesissimo aggiornamento KB5032190 per Windows 11, portando con sé una serie di novità, miglioramenti e l'introduzione di Copilot AI.

Le Novità Principali dell'Aggiornamento KB5032190

Una delle caratteristiche di spicco di questo aggiornamento è l'introduzione di Copilot AI in Windows 11.

Questa è una mossa significativa per migliorare l'esperienza degli utenti, consentendo l'accesso a un assistente AI centralizzato direttamente dal desktop.

Copilot è stato progettato per semplificare una vasta gamma di attività senza interferire con le applicazioni aperte.

La barra laterale offre una serie di comandi utili, tra cui la possibilità di passare alla modalità scura, riepilogare pagine web, catturare screenshot e persino generare contenuti creativi come storie e immagini, tutto sfruttando Bing Chat per migliorare il contesto.

Microsoft ha posto un'attenzione particolare sulla responsabilità nello sviluppo dell'AI e sulla privacy, fornendo informazioni dettagliate disponibili nella loro informativa sulla privacy.

Miglioramenti in Tutta la Piattaforma

Questo aggiornamento offre anche una serie di miglioramenti in tutto il sistema operativo:

Menu Start e Barra delle Applicazioni: Gli utenti possono ora godere di una visualizzazione più ricca dei file nella sezione "Consigliati" del menu Start, insieme a un nuovo mixer del volume migliorato nelle Impostazioni rapide. La barra delle applicazioni ha ricevuto una modalità "mai combinata" che consente di visualizzare separatamente le finestre delle applicazioni e le relative etichette.

Esplora File Innovativo: KB5032190 presenta un moderno Esplora File Home basato su WinUI, che include una carrellata dei file consigliati e una barra degli indirizzi completamente ridisegnata. Ulteriori miglioramenti all'Esplora File includono il supporto nativo per la lettura di un maggior numero di formati di archivio e un nuovo riquadro dei dettagli per accedere facilmente a contenuti correlati e strumenti di collaborazione.



Accessibilità e Sicurezza Potenziate: La Narrator ha ottenuto nuove voci naturali, mentre l'accesso vocale ora supporta comandi per la correzione del testo non riconosciuto e funzionalità di avvio. Sul fronte della sicurezza, l'aggiornamento introduce le passkeys come alternativa più sicura alle password e una Protezione avanzata contro il phishing per difendersi da pratiche insicure legate alle password.



Anche se questo aggiornamento offre numerosi miglioramenti, è importante notare che ci sono alcune problematiche conosciute, come problemi relativi alla configurazione di BitLocker con segnalazioni di errore e sfide di allineamento delle icone sul desktop quando si utilizza Copilot con più monitor. Microsoft sta già lavorando alla risoluzione di questi problemi e fornisce suggerimenti temporanei.

L'aggiornamento KB5032190 dovrebbe essere distribuito automaticamente tramite Windows Update, ma è anche disponibile per il download manuale dal Catalogo Microsoft per gli utenti che preferiscono un'installazione offline. Con questo rilascio, Microsoft continua a innovare e perfezionare Windows 11, stabilendo un nuovo standard per l'esperienza utente e la sicurezza.

Codice dell'Aggiornamento: KB5032190

Questo aggiornamento è parte del più ampio rollout del Patch Tuesday di novembre 2023, che affronta un totale di 63 difetti, con particolare attenzione alle minacce zero-day, vulnerabilità critiche conosciute al pubblico che potrebbero essere sfruttate da attaccanti informatici.

Rimanete sintonizzati per ulteriori sviluppi e informazioni sugli aggiornamenti futuri di Windows 11.