“La nostra storia – raccontano Maura e Luciano-, inizia con i luganegheri veneziani, ovvero una corporazione di botteghe di macellai che operavano a Venezia nel 1700. Depositari dei segreti nell’arte della preparazione delle carni suine, tramandati di padre in figlio fino alla famiglia Da Pian, che dal 1868 produce salumi e prelibatezze della tradizione. Oggi siamo alla quarta generazione, siamo sempre al centro della marca trevigiana, terra ricca di tradizioni, legate al mondo naturale di vivere in campagna“.

“Il valore centrale dell’azienda rimane il rispetto delle tradizione, anche se con l’uso di metodi moderni. Le nostre tecniche di produzione sono in continuo aggiornamento e la qualità è tracciabile in ogni fase della produzione. Questa è garantita dalla scelta di allevamenti selezionati nel nostro territorio e lavorati secondo le ricette tipiche. Controlliamo tutta la filiera produttiva, dalla lavorazione iniziale della carne“. /p>

Dalla porchetta trevigiana, agli arrosti, dalle sopresse alle pancette. una gamma completa di delizie, che non sono passate inosservate ai palati dei giornalisti. Così quando Riccardo, nume tutelare della Caffetteria Goppion di Vittorio Veneto, si è letteralmente inventato gli anteprima di informazione di Qualità Vo cercando ( né pranzi veloci né pranzi),per far incontrare mondo dell’informazione e mondo degli artigiani del gusto, l’invito al Salumificio Da Pian è stato del tutto automatico. Assaggi, degustazioni, filò libero, buoni vini italiani e non : tutto questo nella convivialità più autentica. Ottima occasione, oltre tutto, per inserire il Salumificio Da Pian nel Percorso Internazionale La Via dei Norcini. La storia dei luganegheri sembra ritornare…