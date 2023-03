Dal 6 al 12 marzo, in occasione della Festa della Donna, Monticello Spa&Fit celebra la bellezza femminile con una settimana ricca di appuntamenti, eventi, attività e trattamenti.



Monticello Spa&Fit è il luogo prediletto per le donne in cerca di un momento magico da regalarsi: una pausa rigenerante, una fuga relax, un trattamento benessere all’insegna del volersi bene e del prendersi cura di sé.



Dal 6 al 12 marzo 2023 in occasione della Festa della donna Monticello Spa&Fit, angolo di paradiso di oltre 5000 mq e punto di riferimento del benessere lombardo a pochi chilometri da Milano, dedica un’intera settimana alla cura della bellezza e del benessere femminili.



Durante la settimana saranno proposti esclusivi rituali come la cerimonia beauty visage, o attività fitness tutte al femminile come la Monticello Women Walk in programma sabato 11 marzo: un’immersione nella natura con una camminata dalle 8:30 alle 10:30 nel Parco della Valletta. L’iniziativa è gratuita e su prenotazione. Al rientro in struttura verrà offerta la colazione.



E le coccole non finiscono qui: per l’intera settimana verrà offerto un esclusivo sconto del 20% su tutti i massaggi in programma nella giornata.



Il momento clou della settimana sarà l’8 marzo, con lo Speciale evento per la Festa della Donna, For women only!: una serata di divertimento e benessere tutta al femminile. Ingresso SPA dalle 17:30 fino alle 24:00 (uscita vasche ore 23:30), ricca cena a buffet presso il Bistrot, DJ Set ad animare la festa e speciali cerimonie a tema. Per l’occasione saranno introdotte gratuitamente “pillole di Armocromia”, sedute con il consulente d’Immagine Davide Romiti. L’Armocromia è una scienza che in base alle caratteristiche cromatiche definisce una palette di colori. Grazie a questa palette si comprendono non solo quali siano i colori più valorizzanti per la nostra persona da scegliere per abiti e accessori, ma anche le tonalità più adatte ed armoniose da adoperare nel make-up o nel colore dei capelli.

Al termine sarà possibile, per chi lo desidera, l’acquisto di una seduta di consulenza vera e propria. Il costo dell’evento è di € 75. È consigliata la prenotazione. Per ulteriori informazioni fare riferimento al seguente link del sito.







MONTICELLO SPA & FIT

Monticello SPA è da anni un punto di riferimento del benessere in Lombardia, una location unica a pochi km da Milano, dedicata alla cura di corpo e mente. 5.000 metri quadrati dedicati al relax racchiusi in una struttura moderna. 7 vasche interne ed esterne, 16 ambienti sensoriali dove vivere l’esperienza di Calore e Tepore, 15 Cerimonie di Benessere, oltre 40 tipi di massaggi e trattamenti corpo singoli e di coppia, realizzati con prodotti esclusivi e di altissima qualità, 1.000 metri quadrati dedicati al fitness e al benessere del corpo. Monticello SPA è partner di Terme di Saturnia Natural Destination, tra le strutture termali più prestigiose d’Italia nel cuore della Maremma toscana.