Chic e charmant Marta Delogu è la protagonista della nuova Beachwear Collection 2018 di Eles Italia

E’ colorata, preziosa, elegante e, naturalmente, sensuale la nuova Beachwear Collection 2018 di Eles Italia che, pur restando fedele ad un mood glamour e fashion, si rinnova costantemente, sempre con grande attualità ed in perfetta sintonia con le tendenze di stagione.

Bikini che nascono da una continua ricerca e innovazione, totalmente Made in Italy e fatti a mano da Silvia e Stefania Loriga con maestria artigianale e con materiali di alta qualità. Una collezione originale e creativa, che esprime l’anima della Sardegna attraverso pregiati ricami in cristalli, pietre semipreziose e Swarovski che splendono sotto il sole.

Decorazioni all over impreziosiscono i costumi, rendendoli delle vere opere d’arte capaci di donare carattere e personalità inconfondibile alla donna che li indosserà; bikini inediti ed originali che delineano nuovi standard nell’universo fashion.

La Beachwear Collection 2018 di Eles Italia ha come filo conduttore la magica atmosfera sarda con le mille sfumature del mare, della natura, dei fiori. Ispirazioni molteplici che contribuiscono ad ottenere uno stile unico, sofisticato e inimitabile, permettendo ad ogni donna di sentirsi sensuale, audace ma mai banale, elegante ma grintosa.

Ad interpretare la Beachwear Collection 2018 di Eles Italia è la splendida Marta Delogu che condivide con Silvia e Stefania Loriga la sua passione per il mar di Sardegna ed apprezza i valori di artigianalità che identificano il brand. Per rendere la tua estate vivace e lussuosa scegli i bikini gioiello di Eles Italia…per essere super scintillante anche on the beach!





Shop online: www.elesitalia.com

Credits: Ph. Andrea Masala – Model Marta Delogu

Press Office LA REVE PR & ADV, e-mail: infolareve@libero.it