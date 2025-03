La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha presentato “ReArm Europe”, un ambizioso piano da 800 miliardi di euro volto a rafforzare la difesa dell’Unione Europea in risposta alle crescenti minacce globali. Questo piano prevede, tra l’altro, l’introduzione di un nuovo strumento che fornirà 150 miliardi di euro in prestiti agli Stati membri, utilizzabili anche per sostenere l’Ucraina.

Mentre è fondamentale garantire la sicurezza del continente, emerge una contraddizione evidente: l’Europa e l’Italia sembrano trovare risorse per molteplici settori, ma faticano a destinare fondi adeguati all’aumento degli stipendi in linea con l’inflazione e a evitare l’innalzamento dell’età pensionabile fino a 70 anni.

Negli ultimi anni, molti lavoratori europei hanno visto il potere d’acquisto dei loro salari erodersi a causa dell’aumento del costo della vita. Nonostante ciò, gli adeguamenti salariali non sono stati sufficienti a compensare l’inflazione, lasciando molte famiglie in difficoltà economica. Questa discrepanza solleva interrogativi sulla priorità data alle esigenze quotidiane dei cittadini rispetto agli investimenti in altri settori.

Parallelamente, si discute sull’innalzamento dell’età pensionabile. In Italia, ad esempio, l’età per la pensione di vecchiaia è fissata a 67 anni fino al 2026.

Tuttavia, esistono proposte per aumentare ulteriormente questo limite, spingendo l’asticella sopra i ai 70 anni. Questo scenario preoccupa molti lavoratori, che temono di dover lavorare più a lungo senza garanzie di pensioni adeguate.

La capacità di mobilitare ingenti somme per la difesa evidenzia una discrepanza nelle priorità politiche ed economiche dell’Unione Europea e dei suoi Stati membri. Mentre la sicurezza nazionale è indubbiamente cruciale, è altrettanto essenziale garantire il benessere dei cittadini attraverso salari dignitosi e un sistema pensionistico equo.

È fondamentale che l’Europa adotti un approccio equilibrato, assicurando che le risorse siano allocate non solo per la difesa, ma anche per migliorare le condizioni di vita dei cittadini. Solo così si potrà costruire una società prospera e sicura, in cui la crescita economica vada di pari passo con il benessere sociale.