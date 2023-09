Sinergie e opportunità per l’ecosistema dell’innovazione in Lombardia: all’incontro organizzato da Federated Innovation @MIND anche Andrea Mascetti, Presidente di Finlombarda.

L’avvocato Andrea Mascetti, in qualità di Presidente di Finlombarda, ha preso parte all’incontro organizzato il 19 settembre da Federated Innovation @Mind presso MIND Milano Innovation District: al centro un confronto su sinergie e opportunità per l’ecosistema dell’innovazione in Lombardia. L’incontro, organizzato da Federated Innovation @MIND, si inserisce nel percorso di cooperazione avviato con l’istituzione finanziaria regionale Finlombarda con l’obiettivo di attivare sinergie di successo all’insegna dell’innovazione. Federated Innovation @MIND, spiega in un post LinkedIn l’avvocato Andrea Mascetti, è un “network di oltre 40 aziende leader di settore promosso da Lendlease con il contributo di Cariplo Factory”.

Andrea Mascetti, Finlombarda: il percorso di cooperazione con Federated Innovation @Mind

È su LinkedIn che Andrea Mascetti, Presidente di Finlombarda, rimarca il valore dell’incontro a cui ha preso parte: “Ringrazio il Presidente, Tommaso Boralevi, per averci dato l’opportunità di presentare la gamma di prodotti finanziari e servizi dedicati alle imprese del territorio e di poter sottolineare l’importanza delle alleanze per la tenuta e resilienza della nostra regione sotto il profilo sociale, economico e di sostenibilità”. Nel post, il Presidente di Finlombarda Andrea Mascetti si dice “certo che questo incontro sia solo il primo passo di un proficuo percorso di cooperazione che abbiamo avviato con Federated Innovation @Mind con l’obiettivo di attivare sinergie di successo in Lombardia all’insegna dell’innovazione”.