Si chiama “In bilico” il secondo brano pubblicato da I SOLITI e vede la collaborazione tra Bluombre e Claudio Cirimele. I SOLITI è il progetto musicale direttamente gestito Help-Music e vede la collaborazione tra gli artisti a catalogo. Il brano si distingue per la sua profonda introspezione e l'abilità nel mescolare l'hip-hop con elementi di melodia ed emozione. La collaborazione tra Bluombre e Claudio Cirimele si traduce in una sinergia sonora ben chiara in questa canzone: Bluombre ha scritto il testo con spunti per la melodia mentre Claudio Cirimele si è occupato della produzione e del canto.

Il testo di "In bilico" esplora temi di incertezza, riflessione e la lotta per trovare un senso di equilibrio nella vita. Le liriche sono ricche di sentimenti autentici e pensieri profondi, che toccano aspetti universali dell'esperienza umana. La combinazione di versi ben scritti e una consegna emotiva conferisce al brano una dimensione più intima e personale.

La produzione musicale è altrettanto preziosa, con una melodia che si sviluppa in modo coinvolgente e una struttura che sostiene efficacemente il messaggio del brano. Le variazioni nell'arrangiamento tengono l'ascoltatore impegnato e riflettono le sfumature delle emozioni espresse nel testo.

Complessivamente, "In bilico" è un brano che riesce a catturare l'attenzione sia attraverso le sue liriche sincere che attraverso la sua melodia coinvolgente. Bluombre e Claudio Cirimele dimostrano una profonda connessione con il materiale e trasmettono una storia che molti possono trovare rilevante e toccante.



Storia degli artisti

"I Soliti" è un affascinante progetto musicale gestito direttamente da Help-Music, nato alla fine del 2021 con l'entusiasmante obiettivo di unire diverse voci e stili artistici per creare una musica unica. Nel 2022, il progetto ha fatto il suo debutto con il brano "Chitarra e Sole", il risultato di una collaborazione sorprendente tra Bluombre, autore del testo, Roby Margherita, AlQuadro e la Naif. Questo brano ha catturato l'attenzione degli ascoltatori con il suo mix di influenze musicali e stili diversi. Nel corso dell'anno, "I Soliti" hanno proseguito la loro avventura musicale con la pubblicazione della canzone "In bilico", scritta da Bluombre e Claudio Cirimele, quest'ultimo responsabile anche degli arrangiamenti e dell'interpretazione vocale. Questa nuova traccia ha confermato la versatilità artistica del progetto e ha ricevuto apprezzamenti dalla crescente base di fan.

"I Soliti" stanno costantemente lavorando alla creazione di nuova musica e hanno già annunciato un nuovo brano previsto per i primi mesi del 2024. La loro musica è disponibile su tutte le principali piattaforme digitali, e il loro successo è stato evidenziato dal superamento dei 25.000 ascolti. Continuate a seguire "I Soliti" per ulteriori novità musicali ed esperienze sonore avvincenti. Il nostro obiettivo e creare musica interessante unendo stili musicali diversi.

