KIM, Debutto Nazionale in quattro esclusive date a Milano

Sarà il Teatro Pime ad ospitare il musical KIM, che debutterà in prima nazionale, venerdì 08 marzo, in parallelo alla ricorrenza della giornata Mondiale della Donna.

Una prima tranche di sole quattro date, “anteprime”, non solo per sondare il territorio oltre valutare il gusto del pubblico, ma solo per ottenere la giusta attenzione che merita un'opera prima con una chiave drammaturgica nuova, alla vigilia del lancio previsto, nella prossima stagione teatrale 2019 – 2020.

Energia e delicatezza dunque in un programma artistico affascinante, di grande smalto, per far sognare e a tratti, magicamente, danzare. Un’avvincente commedia musicale completamente inedita che tra realtà, finzione e magia svela la duplice vita degli artisti e degli addetti ai lavori dello spettacolo.

Kim è una ragazza come tante che per merito di un video postato su Instagram viene lanciata dalla Fantastic Music, l’etichetta discografica delle star.

_©Angelo Antonio Messina.





8,9,15 E 16 MARZO 2019 ORE 20:45

TEATRO PIME: via Mosè Bianchi 94, Milano

PREVENDITE VIVATICKET

ORARI Apertura botteghino: h. 19:00

Apertura sala: h. 20:00 Inizio spettacolo: h. 20:45

INFORMAZIONI E CONTATTI

Sito ufficiale: www.thomascentaro.com/kimilmusical

Pagine Facebook: www.facebook.com/KimIlMusical

FAQ: www.thomascentaro.com/biglietti/#faq