"La legge delega sull’intelligenza artificiale è un provvedimento cruciale per il futuro del Paese.

Un provvedimento su cui il Governo sta sbagliando almeno da due punti di vista: da una parte, autorizza l’allocazione dei dati delle pubbliche amministrazioni nei server di Paesi europei ed extraeuropei, mettendo a rischio dati sensibili come quelli finanziari e sanitari degli italiani e delle italiane.

I dati italiani non saranno davvero al riparo da utilizzi indebiti, magari di potenze straniere e imprese private che potrebbero utilizzarli per addestrare intelligenze artificiali nei campi della sorveglianza, della sicurezza, per il riconoscimento facciale, o per operazioni di condizionamento cognitivo e dell’opinione pubblica o addirittura per applicazioni militari.

Dall’altra, si tratta di un provvedimento a spesa zero: non ci sono gli investimenti per colmare il divario con la corsa alle tecnologie degli altri paesi. Giorgia Meloni sventola bandiera bianca e si arrende alle big tech che hanno finanziato il suo amico Donald Trump.

È un problema di sicurezza nazionale e di sovranità del nostro Paese..." (Elisabetta Piccolotti, AVS)