Abbiamo automobili, treni e autobus elettrici, ma per quanto riguarda gli aerei, soprattutto quelli a lunga percorrenza in grado di trasportare almeno un centinaio di passeggeri, siamo ancora lontani dall'obiettivo.

Negli ultimi anni, diverse aziende hanno sviluppato prototipi di aerei elettrici: nel 2015, il CriCri, un monoposto 100% elettrico pilotato dal francese Hugues Duval, e l'E-Fan di Airbus hanno attraversato il canale della Manica. Tuttavia, questi aerei hanno un'autonomia limitata, poco spazio e una velocità ridotta.

Perché volare con aerei elettrici sembra ancora una missione impossibile? Il problema principale risiede nel peso delle batterie.

Quando un jet decolla, il carburante rappresenta dal 20 al 40% del suo peso. A parità di energia prodotta, le batterie sono trentacinque volte più pesanti. Come spiega Bill Gates nel suo libro Clima: come evitare un disastro, "maggiore è la potenza richiesta, maggiore è il peso dell'aereo." Arriva dunque un punto in cui l'aereo diventa talmente pesante da non riuscire a decollare. Con la tecnologia attuale, le batterie non saranno mai così leggere e potenti da permettere ad aerei di poterle utilizzare per coprire lunghe distanze.

L'elettricità, per ora, non può competere con i combustibili fossili.

Gates sottolinea che "il miglior aereo completamente elettrico disponibile oggi può trasportare due passeggeri, raggiungere una velocità massima di 340 km/h e volare per tre ore prima di dover ricaricare le batterie."

In confronto, un Boeing 787 Dreamliner, un aereo di linea di medie dimensioni, può trasportare 296 passeggeri, raggiungere quasi 1.000 km/h e volare per 14.000 km. Un aereo di linea alimentato con combustibili fossili può quindi volare a una velocità più che tripla e trasportare un numero di passeggeri quasi 150 volte superiore rispetto al miglior aereo elettrico attualmente sul mercato.

Di tutt'altro avviso, però, sembra essere la cinese CATL (Contemporary Amperex Technology), il più grande produttore mondiale di batterie per veicoli elettrici, che ha completato con successo il test di un aereo elettrico da 4 tonnellate, alimentato dalla sua batteria ad altissima densità energetica.

CATL prevede di poter realizzare un aereo elettrico per il trasporto civile da 8 tonnellate entro il 2028, con un'autonomia compresa tra i 2.000 e i 3.000 km.

Al Salone dell'Auto di Shanghai, CATL lo scorso aprile ha presentato una batteria con una densità energetica fino a 500 Wh/kg in una singola cella, praticamente il doppio rispetto alla media dei veicoli elettrici, e sulla base di futuri sviluppi della sua tecnologia promette di aprire nuovi scenari per gli aerei passeggeri.

CATL sta collaborando con partner come la Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC) per sviluppare il progetto di un aereo elettrico, creando, l'estate scorsa, una divisione aeronautica.