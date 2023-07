La Versilia, con le sue spiagge dorate, i borghi storici, la movida glamour e i panorami mozzafiato sulle Alpi Apuane, è una delle mete più ambite per le vacanze al mare in Toscana. Complice il desiderio di soggiorni esclusivi e su misura, negli ultimi anni si è assistito a un boom di dimore private che vengono affittate per brevi periodi come case vacanze. Ma i proprietari di queste strutture si stanno distinguendo dalla concorrenza puntando su un'offerta che va ben oltre la semplice sistemazione: stanno infatti creando esperienze uniche ed emozionanti per i loro ospiti.

Cene gourmet preparate da chef stellati locali, lezioni di cucina tipica toscana, tour fra le cantine del prestigioso vino dei Colli di Luni, escursioni guidate sulle Alpi Apuane o tra i borghi medievali: sono solo alcune delle esperienze su misura che arricchiscono il soggiorno nelle case vacanze della Versilia più esclusive. L'obiettivo è offrire ai propri ospiti l'opportunità di scoprire le eccellenze del territorio ed entrare in contatto con le sue tradizioni più autentiche, il tutto all'insegna del relax, della privacy e di momenti indimenticabili.

Le colline retrostanti la costa, con i loro vigneti affacciati sul mare, sono la patria del pregiato vino DOC Colline di Luni. What's better than touring these wineries and tasting their excellent produce? Proprietari di ville nell'entroterra organizzano visite guidate alle cantine più rinomate, abbinate a degustazioni dei vini locali accompagnati da prodotti tipici.

Per gli amanti del trekking e della natura, molte strutture propongono escursioni sulle Alpi Apuane guidate da esperte guide ambientali, alla scoperta di panorami mozzafiato e angoli nascosti lontani dalle rotte turistiche. Oppure tour a piedi o in ebike fra pievi romaniche, borghi medievali e tra i tipici uliveti terrazzati.

Ma non è finita qui. Le esperienze spaziano dallo yoga al mattino in spiaggia al tramonto in barca a vela, dalle lezioni di SUP a quelle di equitazione, fino a giornate alle terme o trattamenti benessere e massaggi nella privacy della propria dimora. I bambini non sono dimenticati, con proposte come caccia al tesoro, laboratori creativi e lezioni di cucina per piccoli chef.

Il plus di queste iniziative è che sono tutte organizzate su misura del cliente. I proprietari conoscono molto bene il territorio e hanno contatti con guide ed esperti locali, potendo così personalizzare il soggiorno in base alle richieste ed esigenze degli ospiti, per un'esperienza autentica e memorabile.

La Versilia continua ad affascinare per il suo stile, il glamour e la mondanità. Ma oggi si scopre anche come una destinazione che regala esperienze uniche, dove cultura, enogastronomia, natura e benessere si fondono per immergere i visitatori nello spirito più genuino di questa meravigliosa area della Toscana. Soggiornare in una casa vacanza non è più solo relax al mare, ma un viaggio alla scoperta dei tesori nascosti di questa terra, guidati da host che con passione svelano i suoi segreti più preziosi.

Con il contributo di Villetta Croma