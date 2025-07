Anche sotto l’ombrellone, i reality show continuano a dominare l’estate italiana: tra falò, tradimenti e influencer, ecco perché non riusciamo a smettere di guardarli.

a cura di Maurizio Pezzati 🖊️

Sdraio, granita alla mano, costume addosso e... reality show acceso. È questa la fotografia perfetta dell'estate italiana del 2025, dove nemmeno il caldo torrido riesce a spegnere la passione per i programmi più chiacchierati della TV: i reality estivi. Ma cosa c'è dietro questa affezione così forte verso questo tipo di intrattenimento, anche quando potremmo essere fuori a goderci la vita vera?

La risposta è semplice quanto sorprendente: i reality sono diventati l'estate stessa.

Temptation Island: il capostipite della trash culture estiva

Quando si parla di reality estivi, il primo nome che viene in mente è senza dubbio Temptation Island. Il programma condotto da Filippo Bisciglia, ormai diventato un rito televisivo immancabile, riesce a incollare milioni di italiani al televisore, anche se fuori ci sono 30 gradi e un mare cristallino che chiama.

Le coppie, i tentatori, i falò di confronto: tutto è studiato per catturare lo spettatore con dinamiche semplici ma magnetiche. In un mondo dove la complessità regna sovrana, il reality offre la leggerezza perfetta.

E non si tratta solo di numeri: Temptation Island 2025 ha registrato il 22,7% di share nella prima puntata, diventando il programma più visto della settimana, superando anche le fiction Rai in replica e le partite di calcio in prima serata.

Fuga dalla realtà... nei reality

Durante l'anno inseguiamo la verità, la qualità, la profondità. Ma in estate? In estate vogliamo disconnessione. I reality estivi diventano l'equivalente televisivo del "non pensare a nulla". Che si tratti di La Caserma - Summer Edition o La Pupa e il Secchione al Mare, questi programmi offrono il giusto mix tra pettegolezzo, leggerezza e una buona dose di eccesso.

Anche format nuovi, come Colpi di Sole - Amori e Intrighi al Camping, stanno trovando il loro spazio, puntando su ambientazioni italiane come campeggi, stabilimenti balneari e villaggi turistici.

La vera domanda da porsi, però, non è tanto perché i reality estivi funzionano, ma perché ne abbiamo bisogno?

Il bisogno di appartenenza e la compagnia della TV

In un’epoca in cui il senso di comunità si è trasformato in community online, i reality show riescono a unire. Li guardiamo in compagnia, li commentiamo sui social, ci ridiamo sopra nei gruppi WhatsApp. Anche in spiaggia, tra un bagno e un selfie, c’è chi discute delle coppie scoppiate o delle nuove "tentatrici famose su TikTok".

È la TV che diventa collante sociale, in un mondo che si muove sempre più veloce.

Secondo un’indagine di Censis e Auditel, il 68% degli italiani tra i 18 e i 45 anni ha dichiarato di seguire almeno un reality durante i mesi estivi. Tra questi, oltre il 40% lo fa attraverso smartphone o tablet, a dimostrazione di quanto il formato si sia adattato perfettamente alla mobilità vacanziera.

Le nuove frontiere: reality in streaming e influencer protagonisti

Nel 2025, i reality non vivono più solo su Mediaset o Rai. I nuovi colossi dello streaming, come Netflix e Prime Video, hanno lanciato le loro versioni estive: da Vacanze a Ibiza: VIP Edition a Amori & Tradimenti - Santorini. Reality confezionati per binge-watching sotto l’ombrellone.

E gli influencer? Ormai sono i protagonisti principali. Il reality è diventato il trampolino di lancio per carriere social, collaborazioni e nuovi brand. I partecipanti non cercano più fama televisiva, ma contratti da creator.

Basti pensare a Giulia V., ex protagonista di un reality su Discovery+, che oggi è seguita da 2,3 milioni di follower su Instagram e ha lanciato la sua linea di costumi ispirati proprio all’estetica estiva del programma che l’ha resa celebre.

Il segreto del successo: empatia o voyeurismo?

Il pubblico si divide. C’è chi guarda per curiosità, chi per empatia, chi per puro voyeurismo. Vedere le crisi di coppia, le discussioni, i tradimenti e i pianti in diretta attiva una parte del cervello che ama osservare gli altri. È come una finestra aperta sul caos altrui, con la rassicurazione che, almeno per una volta, non siamo noi i protagonisti dei disastri.

C’è anche un certo effetto catartico: vedere altri sbagliare ci fa sentire meno soli nelle nostre imperfezioni. Ed è questo mix di coinvolgimento e distacco che rende i reality così irresistibili.

I volti dell’estate 2025: i nuovi protagonisti

Oltre ai veterani come Bisciglia e Maria De Filippi, quest’anno si sono fatti notare anche volti nuovi: Chiara F., ex tiktoker, ha conquistato il pubblico con il suo debutto nella conduzione di Estate senza filtri, un reality ambientato su una barca a vela nel Mediterraneo. Il programma ha raccolto ottimi ascolti e ha già ottenuto il rinnovo per il 2026.

E poi c’è la scommessa di Rai2, Reality on the Road, che porta 10 concorrenti a percorrere l’Italia in camper senza soldi né cellulari. Un mix tra Pechino Express e Grande Fratello, ma con l’ingrediente estivo della sopravvivenza sotto il sole.

Trash o cultura pop?

Una parte della critica continua a demonizzare i reality estivi, etichettandoli come "tv spazzatura". Ma nonostante le etichette, questi programmi sono diventati parte integrante della cultura pop italiana. Frasi celebri, meme, tormentoni musicali: tutto nasce (o rinasce) dentro un reality.

Chi non ricorda l'iconico "È finita tra di noi, al falò di confronto"? O il tormentone social dell'estate 2023, "Mi hai mancato di rispetto davanti a tutta Italia"?

In conclusione: i reality estivi sono lo specchio della nostra estate

Sono leggeri, rumorosi, colorati e un po’ sfacciati. Proprio come l’estate. I reality estivi funzionano perché riflettono ciò che siamo nei mesi più caldi: disinvolti, rilassati, e un po’ più inclini a lasciarci andare.

Che ci piaccia o no, i reality fanno parte del nostro modo di vivere l’estate. E finché ci sarà una sdraio libera, una bibita ghiacciata e una connessione Wi-Fi, ci sarà sempre qualcuno pronto a guardare, commentare e... giudicare.

Prossima puntata? Alla stessa ora, sullo stesso canale. O forse no. Magari su Instagram in diretta, o su TikTok, con uno spoiler travestito da meme.

L’importante è che, anche quest’estate, il reality... sia servito.