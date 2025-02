Continua il successo di Stai Con Me Talent, lo show musicale condotto dal noto presentatore e speaker radiofonico Valerio Nobili, in onda in tutta Italia su numerose emittenti televisive.

Sta riscuotendo un grande successo di pubblico Stai Con Me Talent, lo show TV musicale condotto dal noto presentatore e speaker radiofonico Valerio Nobili, che, dopo una stagione ricca di successi ottenuti a Radio Italia Anni 60 e non solo, si è lanciato in questa nuova avventura artistica. Con la sua eleganza e professionalità, Nobili è al timone dello show musicale Stai Con Me Talent, attualmente in onda ogni sabato sera su Napoflix (canale 86 del digitale terrestre, visibile in Campania) e su molteplici emittenti televisive in tutta Italia. Inoltre, tutte le puntate sono disponibili anche sul canale YouTube di ProduShow.

Il programma vede la partecipazione straordinaria dello showman KRASSYM e di numerosi ospiti del mondo dello spettacolo, mentre la direzione artistica è affidata al produttore Pino Ricci e la regia a Gianluca Coscione.

Il format, condotto da Valerio Nobili, è interamente dedicato alla musica emergente e vanta numerose edizioni su molteplici radio e TV, ottenendo sempre un grande successo di pubblico e di critica. Nel corso delle varie edizioni, il programma ha ospitato numerosi VIP, tra cui Bruno Vespa, Valeria Marini, Carlo Conti, Marisa Laurito, Patrizia De Blanck, Barbara Cola, Silvio Orlando, Nathaly Caldonazzo, Giucas Casella, Vincenzo Mollica, Orietta Berti, Michele Cucuzza, Ivana Spagna, Lele Mora, Sandra Milo, Amedeo Goria, Iva Zanicchi, Andrea Roncato e molti altri.

Attualmente sono aperte le ISCRIZIONI per partecipare a Stai Con Me Talent, un’opportunità per tutti gli aspiranti cantanti, attori e ballerini di esibirsi in TV e di essere valutati da un’attenta giuria composta da Nicola Ursino (compositore e arrangiatore musicale) e Alessandro Nazzaro (attore e fotomodello), che giudicheranno le esibizioni di volta in volta.

Per partecipare al talent televisivo, è possibile inviare una mail all’indirizzo [email protected] o chiamare il numero 350 813 9087.