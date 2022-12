Qual è la considerazione che viene subito alla mente relativa al primo ottavo di finale di Qatar 2022, tra Olanda e Stati Uniti, terminato 3-1 per gli orange? Che continua a valere la regola del gol sbagliato, gol subito.

Christian Pulisic, al 3', si è trovato a tu per tu con Andries Noppert, ma non è riuscito a battere il portiere olandese. E pertanto, in base alla regola di cui sopra, al 10' è così l'Olanda a portarsi in vantaggio con Memphis Depay, dopo una punizione calciata da Denzel Dumfries, protagonista anche sulla seconda marcatura, con un assist che ha consentito a Daley Blind (45'+1) di portare il risultato sul 2-0 già alla fine del primo tempo.

Gli Stati Uniti, anche nella ripresa, non riescono ad essere sufficientemente incisivi, salvo poi alimentare il lumicino della speranza di poter riacciuffare il risultato con una rete spettacolare (e chissà se voluta!), un pallonetto di tacco, con cui Haji Wright al 76' porta momentaneamente il punteggio sul 2-1.

Passano cinque minuti e, stavolta, Dumfries non si accontenta di fornire assist ed è lui (oggi il migliore in campo), liberissimo in area (nonostante la difesa americana fosse schierata e non presa in contropiede) a finalizzare in rete un perfetto cross dalla sinistra, portando il risultato sul definitivo 3-1.

L'Olanda è così la prima squadra ad accedere ai quarti di finale della Coppa del Mondo di Qatar 2022. È la settima volta nella loro storia, che gli orange fanno parte delle prime otto nazionali di calcio al mondo.

Gli Stati Uniti si fermano invece agli ottavi di finale, facendo così registrare la terza eliminazione consecutiva in questa fase del torneo, mentre risale oramai a 20 anni fa l'ultima volta in cui hanno vinto la prima sfida a eliminazione diretta di una Coppa del Mondo.





Crediti immagine: twitter.com/Hustlers_TV/status/1599098671374602240