Un'ondata di calore intensa sta colpendo gran parte degli Stati Uniti centrali e orientali, con temperature comprese tra 35 e 40 gradi, e picchi ancora più elevati. Già battuti diversi record, da Salt Lake City al South Dakota, fino al Michigan.

Il caldo estremo continuerà fino a martedì nel Nordest, con città come New York, Boston, Philadelphia e Washington che potrebbero raggiungere i 38 gradi per più giorni consecutivi.

Il Servizio Meteorologico Nazionale ha emesso allerte per caldo estremo in decine di aree metropolitane, tra cui Chicago, St. Louis, Detroit e Pittsburgh. Il picco è atteso tra lunedì e martedì, poi un graduale calo da metà settimana. Raccomandato evitare sforzi fisici e idratarsi frequentemente.

