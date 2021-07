Assegnati dalla Hollywood Critics Association i Midseason Movie Awards, i premi ai migliori film di metà stagione. Quest'anno a vincere il maggior numero di riconoscimenti è stato il musical inclusivo di Jon M. Chu, Sognando a New York - In The Heights che ha vinto nelle categorie miglior film, miglior regia e miglior attore assegnato ad Anthony Ramos.

Con 2 premi segue A quiet place Part II, il secondo capito dell'horror di successo A quiet place che ha primeggiato nelle categorie Miglior attore non protagonista (Cillian Murphy) e Miglior attrice assegnato alla talentuosa Millicent Simmonds.

Tra gli altri premi interessanti spicca quello ad Emma Thompson per la categoria Miglior attrice non protagonista per la sua prova nel film Cruella sulle origini di Crudelia De Mon e quello per la miglior sceneggiatura originale assegnato al film d'animazione The Mitchells vs The Machines, particolarmente apprezzato per la sua amara riflessione sul potere dominante della tecnologia.