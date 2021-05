Quarta pole consecutiva in questa stagione per Fabio Quartararo (Yamaha) che sabato ha fatto registrare il miglior tempo sul circuito del Mugello nelle qualifiche della MotoGP per il Gran Premio d'Italia.

Quartararo, che ha stabilito il nuovo record della pista con il tempo di 1:45.187, è anche risultato il più veloce in tre dei quattro settori del circuito che dovrebbe veder favorite le Ducati, comunque subito a ruota del francese.

Così, a poco più di 2 decimi di ritardo, troviamo Francesco Bagnaia (Ducati) e Johann Zarco (Pramac Racing), che è stato l'unico a far meglio di Quartararo nell'ultimo settore del circuito.







Nella prima casella della seconda fila troviamo Aleix Espargaro che dalla Q1 ha portato la sua Aprilia a 351 millesimi da El Diablo. Al suo fianco partiranno, in sequenza, Jack Miller (Ducati) e Brad Binder, con la prima delle due Red Bull KTM, mentre l'altra, guidata da Miguel Oliveira, apre la terza fila davanti alle due Suzuki di Alex Rins e Joan Mir.

In quarta fila, a circa 9 decimi dal miglior tempo, la Petronas Yamaha di Franco Morbidelli, che precede le due Honda di Marc Marquez (anch'egli arrivato dalla Q1) e Pol Espargaro.

Enea Bastianini (Avintia Esponsorama) scatterà dalla 14.a casella. La sesta fila è tutta italiana con Michele Pirro (Pramac) seguito dalla matricola Luca Marini (SKY VR46 Avintia) e dal vincitore al Mugello nel 2019, Danilo Petrucci (Tech 3 KTM). Valentino Rossi (Petronas Yamaha) apre la settima fila, mentre Lorenzo Savadori (Aprilia Racing Team Gresini) è 21°.







Il Gran Premio d'Italia di MotoGP prenderà il via domenica alle ore14.