Dopo la prima giornata della riunione dei ministri della Difesa della NATO, il segretario generale, Jens Stoltenberg, ha tenuto una conferenza elencando in precedenza i contenuti dell'incontro riassunti nella seguente nota.

I ministri della Difesa si sono appena incontrati per affrontare il continuo potenziamento militare della Russia in Ucraina e dintorni. Questa è stata una discussione vera sulla più grave crisi in merito alla sicurezza in Europa negli ultimi decenni.Gli alleati accolgono con favore tutti gli sforzi diplomatici. E ci sono segnali da Mosca che la via diplomatica per una soluzione non è interrotta. Ma finora non vediamo alcun segno di "de-escalation" sul terreno. Nessun ritiro di truppe o equipaggiamento. Questo, ovviamente, può cambiare in qualsiasi momento. Tuttavia, quello che vediamo oggi è che la Russia mantiene una massiccia forza d'invasione pronta ad attaccare. Con capacità importanti. Dalla Crimea alla Bielorussia. Questa è la più grande concentrazione di forze in Europa dalla Guerra Fredda.Fin dall'inizio, gli alleati della NATO hanno chiarito che un'ulteriore aggressione russa contro l'Ucraina avrebbe un costo elevato. E abbiamo denunciato le azioni, i piani e la disinformazione della Russia.Allo stesso tempo, la NATO resta preparata al dialogo. Non è troppo tardi perché la Russia si allontani dall'orlo del conflitto e scelga la via della pace.La NATO ha inviato concrete proposte scritte alla Russia. Sulla trasparenza, la riduzione del rischio e il controllo degli armamenti. Non abbiamo ancora ricevuto risposta. Ribadisco il mio invito alla Russia a riunirsi nuovamente in seno al Consiglio NATO-Russia.La NATO non scende a compromessi sui principi fondamentali. Il diritto di ogni nazione di fare scelte autonome. E la nostra capacità di proteggere e difendere tutti gli alleati. Abbiamo già rafforzato la nostra deterrenza e le nostre capacità di difesa, con più truppe, aerei e navi, oltre ad una maggiore tempestività della forza di risposta della NATO. Questi passaggi sono difensivi. La NATO non è una minaccia per la Russia.Non sappiamo cosa accadrà in Ucraina. Ma la situazione ha già dimostrato che siamo di fronte a una crisi della sicurezza europea. Mosca ha chiarito che è pronta a contestare i principi fondamentali che hanno sostenuto la nostra sicurezza per decenni. E per farlo usa la forza. Mi dispiace dire che questa è la nuova normalità in Europa.Pertanto, oggi i ministri hanno deciso di prendere in esame nuove opzioni per rafforzare ulteriormente la deterrenza e le capacità di difesa della NATO, compresa la possibilità di creare nuovi gruppi tattici della NATO nell'Europa centrale, orientale e sudorientale. E ho accolto con favore l'offerta della Francia di guidare un tale gruppo di battaglia in Romania. I nostri comandanti militari ora lavoreranno sui dettagli e riferiranno entro poche settimane.All'inizio di oggi, abbiamo anche tenuto una riunione regolare del gruppo di pianificazione nucleare. I ministri hanno preso in considerazione sviluppi preoccupanti in tutto il mondo. Compreso l'ammodernamento dei loro arsenali nucleari da parte di Russia e Cina. E il continuo rischio di proliferazione nucleare.Gli alleati si sono consultati su come mantenere il nostro deterrente nucleare sicuro, protetto ed efficace. Quindi la deterrenza e la difesa della NATO rimangono forti. ...

In base a quanto dichiarato da Stoltenberg, la Russia, al di là degli annunci, non avrebbe ritirato le forze militari ai confini dell'Ucraina, facendo intendere con l'espressione "nuova normalità" che quanto sta accadendo potrebbe non solo durare all'infinito, ma anche ripetersi in futuro ai confini di altre nazioni. E per questo la Nato ha annunciato di espandere la propria presenza nell'Europa centrale, orientale e sudorientale.

La missione diplomatica continua, stavolta con la visita del ministro degli Esteri Di Maio all'omologo russo, Sergej Lavrov.

"La missione del Ministro Di Maio – che si svolge all’indomani di quella a Kiev – si inserisce nel quadro dell’azione a tutto campo condotta dall’Italia con gli omologhi europei e con i principali partner internazionali per favorire una soluzione diplomatica alla crisi ai confini fra Russia e Ucraina", in base a quanto recita una nota della Farnesina.