In parte rivisti i decreti del Ministero dell'università e della ricerca per i posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, al corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria e al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria.

Rispetto a quanto comunicato lo scorso febbraio, i posti provvisori disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia in totale saranno 18.248 (l'anno scorso erano 14.740). Per i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero i posti sono 1.296 rispetto ai 1.136 dell'anno passato.

Al contrario per odontoiatria ci saranno 1.276 i posti a disposizione. Anche in questo caso troviamo un numero di posti inferiore, seppur di poco, rispetto ai 1.384 indicati alcuni mesi fa. In calo anche i posti per i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero, che sono 110 rispetto ai 119 dell'anno passato.

Per Veterinaria sono stati invece confermati i 1.082 posti di febbraio, numero in lieve rialzo rispetto ai 1.040 dell'anno accademico in corso. Sono 59 come l'anno passato i posti per i candidati dei Paesi non UE residenti all'estero.