Volonline è la 75^ azienda per tasso di crescita nel triennio 2015/2018

Con una crescita media annua del 38,2%, Fly4You s.r.l., società proprietaria del marchio Volonline, è la 75° migliore impresa italiana per tasso di crescita nel triennio 2015/2018. Il dato emerge dall’ultima analisi curata dall’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza (Itqf) pubblicata ieri (30/9/2019) su Affari & Finanza, settimanale di approfondimento economico distribuito in allegato al quotidiano La Repubblica.

Realizzata per fotografare l’assetto del sistema produttivo italiano, l’indagine ha messo a confronto più di 10.000 imprese indipendenti con sede legale in Italia, selezionate analizzando bilanci e dati estrapolati da gare e portali di comunicazione, allo scopo identificare le aziende più “virtuose” nel triennio 2015/2018, indipendentemente dalle loro dimensioni ed escludendo volutamente le acquisizioni di altre aziende.

All’interno di questo campione, sono state identificate le 300 realtà più competitive, che hanno ottenuto il prestigioso titolo di “Campioni della Crescita”. Come prevedibile, il settore industriale/manifatturiero ottiene la maggiore concentrazione di aziende, ma l’indagine contempla trasversalmente tutti i settori economici, dall’energia al commercio, dall’edilizia all’intrattenimento. Restringendo il campo alla macroarea “Turismo e Ristorazione”, Fly4You S.r.l. passa dalla 75° posizione alla 4° (3° considerando solo il Turismo), qualificandosi come primo tour operator in classifica.

Oltre che per la crescita di fatturato, Fly4You S.r.l. si distingue per la creazione di posti di lavoro: i dipendenti della società sono passati da 12 nel 2015 a 55 nel 2018, in linea con le performance delle prime 100 aziende della classifica che hanno assunto due volte più velocemente rispetto alle dirette concorrenti.

Luigi Deli, presidente del TO e fondatore di Fly4You S.r.l. ha dichiarato: “Siamo doppiamente soddisfatti, non solo per essere stati certificati nella top 100 delle aziende italiane, ma anche per l’ottimo posizionamento nell’ambito del turismo, specialmente in un quadro economico generale piuttosto difficile. Oltre che con colossi di fama internazionale, siamo lieti di condividere questa classifica con imprese di piccole e medie dimensioni, che rappresentano la linfa vitale del nostro sistema produttivo. Un ringraziamento particolare va ai miei collaboratori, che, con grande impegno e tenacia, hanno saputo trasformare le mie intuizioni in realtà, dimostrando quanto spazio c’è ancora nel settore del turismo organizzato”.

Il riconoscimento a Fly4You S.r.l. arriva a due giorni di distanza dal Vparty, la grande festa organizzata a Milano da Volonline Tour Operator insieme ad oltre 200 agenti di viaggi del nord Italia per festeggiare una stagione estiva di grande successo.