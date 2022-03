UNA SINERGIA SCUOLA – CLUB SERVICE – VIGILI URBANI DIRETTA AI RAGAZZI DIVENTA UNA OCCASIONE PER RIFLETTERE SUI COMPORTAMENTI STRADALI SPESSO TRASCURATI ANCHE DAI GRANDI.

La sicurezza stradale è una tematica importante che deve coinvolgere tutta la società ma deve certamente partire dai banchi di scuola. Comportamenti scorretti frutto di una “maleducazione” stradale sono sempre additati da tutti ma quando siamo noi gli attori della situazione… cambia tutto. “Sapersi comportare rispettando le regole è alla base della sicurezza stradale” afferma l’ispettore del Vigili Urbani Carmelo Mistretta “tutti siamo richiamati ad una buona educazione stradale e primi tra tutti i vostri genitori quando vi accompagnano a scuola”. Nessuno cioè si può e si deve sottrarre al rispetto delle norme.

L’incontro all’IC SG Bosco di Campobello di Licata è stato partecipato con grande attenzione dai ragazzi che hanno ascoltato gli interventi di chi opera sul campo ogni giorno. Le parole dell’Ispettore Carmelo Mistretta e del vice comandante Angelo La Mattina sono state preziose ed opportune. Promotore dell’incontro il Lions Club “Due rose” di Campobello di Licata che con il suo presidente arch. Salvatore Paci, continua ad essere presente a scuola con diverse iniziative coinvolgenti.

“Siamo grati alla DS Alessia Guccione per averci consentito di portare avanti una serie di progetti che ancora continueranno nel prosieguo dell’anno scolastico” il Presidente Salvatore Paci è molto soddisfatto della collaborazione con la scuola. Tutti i ragazzi delle seconde classi della scuola secondaria di I grado hanno fatto un percorso propedeutico in classe seguiti dai docenti Danilo Messina e Gaspare Bufalino. Coordinatrice del progetto la prof. Liliana Paci per la scuola secondaria e Maria Loggia per la scuola primaria.