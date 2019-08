LampadeDesign.net la nuova guida dedicata al mondo dell'illuminazione!

Quante volte ci siamo trovati in un uno di quei negozi di lampade, con soffitti sterminati pieni di lampadari indistinguibili l’uno dall’altro!? Infinite volte sicuramente! LampadeDesign.net è un portale dedicato al mondo dell’illuminazione che ha il preciso scopo di aiutare il consumatore finale a fare chiarezza, nel mare sterminato di soluzioni che spesso ci vengono proposte!

Internet oggi ci mette a disposizioni centinaia di proposte, soluzioni di tutti i tipi, ma se senza ordine, senza una guida spesso tutte queste informazioni rischiano di creare il cause. L’idea che porta alla nascita di questo progetto, è proprio quella di creare un cicerone virtuale nel mondo dell’illuminazione, proponendo alcune delle soluzioni che hanno fatto la storia del mondo dell’illuminazione, come ad esempio la lampada Arco realizzata dai fratelli Castiglioni per Flos, ma non solo! LampadeDesign.net attraverso il proprio menu, classifica le diverse tipologie di articoli, come le lampade a sospensione di design o le lampade da tavolo, e in base al Brand, presenta alcune delle soluzioni più riuscite, consigliandoti anche dove è possibile acquistarle con il minimo sforzo.

L’idea è quella dunque di fare chiarezza e di spiegare ai più curiosi, come spesso quell’oggetto che illumina la propria scrivania, non è solo una lampada, ma avvolte è una vera e propria opera d’arte, come Eclisse di Artemide esposta al MOMA di New York o altre, “raccontare la storia di un oggetto per far innamorare l’acquirente, e renderlo più consapevole di ciò che sta acquistando!” questo è il pensiero che ha spinto il creatore del Blog LampadeDesign.net a intraprendere questo progetto.

Spesso veniamo bombardati da cosi tante proposte, alcune anche di poco conto, che in quel momento, non riusciamo a distinguere cosa suscita realmente il nostro interesse, da cosa, non andremmo mai ad acquistare.

