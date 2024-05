Dal 2019 al 2023 Finlombarda, società finanziaria della Regione Lombardia, ha erogato oltre 806 milioni di euro per contribuire allo sviluppo, alla crescita, al consolidamento e all’espansione internazionale delle imprese lombarde: sotto la guida del Presidente Andrea Mascetti, la società ha introdotto strumenti finanziari innovativi che potenziano gli aspetti innovativi e sostenibili delle aziende assistite.



Andrea Mascetti: “Cresce il sostegno di Finlombarda alle PMI lombarde”



In un periodo turbolento e incerto sotto il profilo economico, Finlombarda, sotto la guida del Presidente Andrea Mascetti, moltiplica i propri sforzi per il supporto delle PMI lombarde, posizionandosi come un punto di riferimento per le imprese della Regione. Tra il 2019 e il 2023 la società finanziaria ha infatti erogato la cifra record di 806,1 milioni di euro, ossia 11 volte tanto rispetto a quelli mobilitati dalla Regione Lombardia. Il Presidente ha spiegato la mole di risorse messe in campo da Finlombarda attraverso la “compartecipazione con il credito tradizionale e fintech e altri investitori istituzionali, favorendo l'effetto leva tra risorse pubbliche e private”, nonché del ricorso a mezzi di finanziamento innovativi. Nell’illustrare la mission di Finlombarda, Andrea Mascetti ha dichiarato: “In qualità di finanziaria regionale, tanto più nel fronteggiare il complesso scenario attuale, il nostro ruolo consiste nel supportare, di concerto con Regione Lombardia, i programmi di investimento e sviluppo delle imprese lombarde – oggi scoraggiati dalle incerte prospettive e dall'accresciuto costo del denaro – con particolare attenzione a quelli volti all'innovazione e alla sostenibilità, nonché incrementarne la produttività e capacità di competere sui mercati nazionali e internazionali, agendo come ‘strumento’ anticiclico e a compensazione di quanto il mercato momentaneamente non riesce a fare”. L’espansione della società è stata anche confermata dall’agenzia di rating Fitch, che ne ha migliorato l’outlook a lungo termine, che passa da BBB- a BBB.



Gli strumenti finanziari di Finlombarda spiegati da Andrea Mascetti

La particolarità degli strumenti di sostegno elaborati da Finlombarda consiste, come sottolineato da Andrea Mascetti, nel non presentarsi come semplici finanziamenti, bensì come assets flessibili e misurati sulle esigenze delle singole aziende. Finlombarda prevede infatti tre diversi filoni di intervento: il primo, i "Prodotti Agevolati", comprende finanziamenti abbinati a garanzie e/o contributi a fondo perduto, essenziali per le aziende in fase di start-up o espansione. Il secondo filone, denominato "Prodotti di Intermediazione", include strumenti di finanza strutturata e alternativa, come i minibond e i basket bond, che offrono nuove vie di accesso al credito per le imprese. Infine, il terzo, "Servizi per la competitività", si concentra sull'offrire consulenza e assistenza, potenziando le capacità di innovazione e competitività delle PMI tramite progetti come Simpler e Open Innovation Lombardia. Oltre a garantire un elevato livello di flessibilità, gli strumenti finanziari di Finlombarda hanno lo scopo, come rimarcato dal Presidente Andrea Mascetti, di incentivare investimenti sostenibili e implementare in ogni aspetto delle policies aziendali elementi green.