Un nuovo capitolo si apre per la catena di supermercati Conad gestiti da Alessandro Bossi e soci. Il loro quarto punto vendita, situato nella località di Sistiana (gli altri sono a Duino, Monfalcone e Trieste), ha recentemente cambiato insegna, diventando "Tuday Conad".

Il negozio si inserisce nella rete di CIA-Conad, segnando un passo significativo per la cooperativa nel territorio.

Il nuovo Tuday Conad di Sistiana, con i suoi 950 metri quadri, offre una vasta selezione di prodotti, con un focus su soluzioni pratiche e convenienti per rispondere alle mutate esigenze dei consumatori.

Il punto vendita si distingue per una comunicazione interna accogliente e informale, in linea con i valori del marchio. Un team dedicato di 9 persone è pronto a offrire un servizio eccellente ai clienti. Il negozio è aperto dal lunedì al sabato, dalle 7:30 alle 19:30, rimanendo chiuso la domenica.

Con questa nuova apertura, Conad rafforza la sua presenza in Friuli, consolidando la sua posizione come leader nella grande distribuzione in Italia.