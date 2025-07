Sarà la presidente del Municipio 9 del Comune di Milano, Anita Pirovano (nella foto), a tagliare il nastro del Conad City di piazza Bruzzano, che sabato 2 agosto riaprirà i battenti dopo i lavori di ristrutturazione.

Presenza storica del tessuto commerciale locale, il supermercato è entrato nel campo Conad qualche anno fa, dopo la dipartita di Auchan, e oggi fa parte della rete della cooperativa Commercianti Indipendenti Associati, una delle cinque che compongono il sistema nazionale di dettaglianti.

A gestirlo sono Daniele D'Angeli e Roberto Stabile, soci della SD market snc, che ha in carico anche il negozio di via Astesani. Una dozzina i dipendenti, sui 35 totali della compagine.

Le novità principali che attendono i clienti riguardano il reparto gastronomia completamente rinnovato, con un banco caldo che promette di offrire numerose specialità pronte da gustare preparate ogni giorno.

Una delle caratteristiche peculiari dichiarate da Conad riguarda lo spazio dedicato ai prodotti locali, con l'etichetta "SìAmo Lombardia": frutta, verdura, salumi, carni e formaggi che viaggiano con distanze ridotte e su cui le aziende agricole mettono, letteralmente, la faccia.

Ampio l’orario di apertura, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 20, la domenica, dalle 9 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 19, 30. Si paga anche con la carta Conad e la app dedicata e ovviamente c'è il servizio di spesa a domicilio.

L’offerta si completa con panetteria e pasticceria, ortofrutta, surgelati, cantina, drogheria alimentare, carne e pesce confezionati, un’ampia selezione di prodotti per la pulizia della casa, la cura della persona e il “pet care”.

Sabato la benedizione sarà impartita ai presenti dal parroco di Beata Vergine Assunta, don Franco Santambrogio. Sul posto ci sarà anche l'ad di Commercianti Indipendenti Associati, Luca Panzavolta, che in una dichiarazione inviata alla stampa rimarca l'importanza del supermercato per chi abita nel quartiere e la professionalità dei soci che lo gestiscono. «Abbiamo quindi deciso di rinnovarlo in maniera impattante, con l’obiettivo di continuare a esprimere al meglio i principi base di Conad: prezzi bassi tutti i giorni, massima attenzione alle esigenze del cliente, convenienza e qualità delle merci», spiega.