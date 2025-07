«In questi anni lo Spazio Conad di San Biagio di Callalta è diventato un punto di riferimento per le famiglie della Marca Trevigiana, offrendo qualità, convenienza e servizi distintivi. Siamo orgogliosi dell’importante lavoro di aggiornamento svolto, che rappresenta una conferma del nostro forte legame con il territorio. Vogliamo offrire un'esperienza di acquisto sempre più innovativa e completa, dove servizi all'avanguardia si affiancano a reparti freschi d'eccellenza e a una gastronomia di alta qualità con preparazioni direttamente da materia prima».

Così Luca Panzavolta (nella foto), amministratore delegato di CIA-Conad presenta la ristrutturazione dell'ipermercato con il marchio della margherita, cinquemila metri quadri, un'ottantina di lavoratori in gran parte donne. La riapertura è prevista venerdì 25 luglio.

Un ampio “pet store” dedicato agli animali, la tecnologia di Unieuro, una macelleria con banco servito e lavorazione tradizionale, il corner sushi dedicato agli appassionati di cucina giapponese e orientale: queste alcune delle novità che saranno mostrate in anteprima al Sindaco Valentina Pillon, che sarà presente al taglio del nastro.

Il parroco, don Mario Da Ros, impartirà la benedizione ai presenti.

Gli elementi di novità si affiancano agli elementi caratteristici del marchio Conad: attenzione per freschi e freschissimi, sempre in evidenza, prodotti locali del percorso “SiAmo Veneto”, pescheria, la panetteria, il reparto pasticceria, la cantina dei vini e la gastronomia con una vasta scelta di pietanze calde e fredde preparate nella cucina professionale da operatori specializzati. Spazi specifici sono dedicati ai prodotti biologici, senza glutine, vegani e vegetariani. L’offerta si completa con reparti non alimentari, come parafarmacia, tessile, “fai da te” e casalinghi, cancelleria, libreria e edicola, piante e molto altro ancora.

Il punto vendita opererà con orario continuato: dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 20 e la domenica dalle 9,30 alle 20. Per una spesa più rapida, sono presenti le casse veloci “Speedy Spesa" e "Spesa Smart".

Il negozio dispone di una superficie di vendita di circa 5mila metri quadri. Al suo interno lavorano 84 persone, di cui oltre i tre quarti sono donne.