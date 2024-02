Il brano del duo latino sugli stores digitali e nelle radio.

“César” è il nuovo ed esplosivo singolo dell’eclettico duo latino Siriaz Y Malo, sui principali stores digitali e dal 31 gennaio nelle radio in promozione nazionale. Sono sempre “loro”, ormai un consueto appuntamento di ogni nuovo anno, SIRIAZ Y MALO stavolta però l'hanno fatta in grande stile latino come solamente Ioro sanno fare perché, se da una parte la discografia italiana va verso l'eccesso di banalità, dall'altra, quella latina, va verso un remake della vecchia scuola o, meglio dire, vieja escuela. L’hanno presentata bene sui social "LA TRILOGÌA", così l'avevano chiamata in queII'apriIe del 2021 quando fecero ballare tutti con "IMPERIVM", quasi come se volessero sottolineare cosa sarebbe stato da lì in poi. Quindi, nel marzo 2022, SIRIAZ Y MALO escono fuori con "CLEOPATRA", seconda di un progetto, ma prima in classifica nella "European Indie Music Chat".

Oggi, siamo qui per raccontarvi il terzo ed ultimo capitolo di questa saga perché, se l'impero musicale creato deve appartenere alla storia, allora che sia importante abbastanza per essere intitolato col nome di uno dei più iconici personaggi mai esistiti in passato: “CÉSAR”. Sulla copertina un Giulio Cesare trionfante sul Colosseo, un'immagine che, in parte, richiama la nazionalità dei due artisti, ma che, allo stesso modo, richiama l'origine dei due idiomi, quello italiano e quello spagnolo, entrambi provenienti dal tanto amato e odiato Latino.

Un brano che, a dirla tutta, c'entra solo in parte con la storia d'amore tra Giulio Cesare e Cleopatra, ma che, in qualsivoglia modo, porti alla Iuce un mistero fatto di eccessi ed abusi di potere nella vita quotidiana e, anche in camera da Ietto senza mai essere espliciti neII'enunciare il gesto di cosa effettivamente si stia facendo in quel preciso istante. Il brano interamente in spagnolo, viene prodotto deII'ormai consolidato produttore e manager David Marchetti, che con la sua etichetta discografica "GHIRO RECORDS" si sta facendo sempre più spazio nel mondo del REGGAETON. “CÉSAR”, è stata scritta da Moreno Squartecchia in arte MALO, nonché uno dei componenti del Dùo Latino, la stesura del testo è completamente in Iingua spagnola, durante il nostro ascolto, le note di rilievo che subito si esaltano all'ascolto, sono; l'inconfondibile voce di SIRIAZ “Sara Sironi”, il ritmato flow di MALO “Moreno Squartecchia”, i continui richiami alla vecchia scuola del reggaeton e il ritornello che già alla seconda barra rimane subito in testa.

“Sicuramente un pezzo che non passerà di certo inosservato dalle major del mercato musicale” dichiara a caldo David Marchetti e continua: “I miei ragazzi stanno lavorando molto e ci aspettiamo un riscontro positivo dai piani alti nei prossimi mesi”.

Facebook: https://www.facebook.com/siriazymalo

Instagram: https://www.instagram.com/siriazymalo_oficial?igsh=ZmNiOTdtN2FwNTEz

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/track/10GRJmYs4UQnHewk59XMVN?si=cf027d043f0541e5