Stamattina il Sindaco Metropolitano Cateno De Luca alla presenza del Capo di Gabinetto dott. Franco Roccaforte, del Dirigente dott. Salvo Puccio, del progettista ing. Anna Chiofalo, del R.U.P. Ing. Antonino Sciutteri ha consegnato i “Lavori di ammodernamento, sistemazione, consolidamento e messa in sicurezza del piano viabile e delle pertinenze delle SS. PP. ricadenti nel territorio del Comune di Messina Villaggi Nord” per un importo complessivo di € 800.000,00.

I lavori sono stati finanziati attingendo al “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, Piano per il Mezzogiorno” con la delibera CIPE n° 26/2016. Gli interventi sono finalizzati a mitigare le maggiori criticità manifestatesi sulle arterie interessate, prevedono in particolare: sgranamento della superficie (fenomeno diffuso); usura superficiale per azione meccanica con formazione di solchi, anche localizzati, con profondità > 30 mm.; ormaie marcate con lesioni longitudinali e con fessurazioni a pelle di coccodrillo; depressioni localizzate; rappezzi in corrispondenza di riparazioni di sottoservizi; secolarità del profilo longitudinale e riguarderanno le seguenti arterie di viabilità provinciale: S.P. 42 di Casazza, S.P. 44 di Campo Italia, S.P. 45 delle Quattro Masse, S.P. 49 del Tono, S.P. 50 di Castanea, S.P. 51 di Salice. “Un altro piccolo tassello”, ha dichiarato De Luca, “nel processo di riqualificazione della viabilità provinciale, che grazie ai finanziamenti, che siamo riusciti ad intercettare, consentirà alle nostre strade di avere una qualità accettabile, ma soprattutto elevati livelli di sicurezza”.