29 giugno, Giulia de Lellis ospite dell'inaugurazione del Tinello a Campo nell'Elba

Giulia De Lellis, tra le più seguite influencer italiane e celeberrimo personaggio tv (Uomini e Donne, GF VIP, etc) è l'ospite d'onore dell'inaugurazione del Tinello, storica discoteca di Campo nell'Elba (LI), in programma per sabato 29 giugno 2019.

Giulia De Lellis non è solo un'esperta di tendenze. E' davvero una delle protagoniste dello show business italiano. Romana, classe 1996, oltre che al GF VIP e a Uomini e Donne, ha pure partecipato come opinionista a tante trasmissioni di Barbara D'Urso (Pomeriggio Cinque, Domenica Live) e i suoi amori vengono raccontati ogni giorno dai siti e dalle testate di gossip e dintorni. Come se non bastasse, è davvero una delle più seguite influencer italiane: i suoi fan su Instagram sono più di 4 milioni, un numero semplicemente incredibile.

Per una notte davvero scatenata, perfetta per ballare fino all'alba, al Tinello il 29 giugno arriva anche il tour della Praja di Gallipoli, super discoteca simbolo nazionale del divertimento. In console ci sono infatti Tommy Moretti al mixer & Nico P. Vocalist al microfono. Con loro sul palco arrivano pure Silvio Carrano, dj resident e producer noto in mezzo mondo per i dischi della sua label Total Freedom e pure Charlotte Voice, energica professionista del microfono.

E' un cast artistico d'eccezione, per una serata già molto attesa. Ma non sarà certo l'unica. Grazie a Musicaeparole, grande società che nell'estate 2019 ha fatto divertire ben 500.000 turisti in ben 250 eventi diversi, le star presenti durante l'estate 2019 al Tinello saranno proprio tante.

"La programmazione del Tinello alternerà serate all'insegna del reggaeton, musica hip hop, commerciale (ovvero pop e dintorni) e pure musica italiana. Andremo a ricalcare le esperienze positive che hanno fatto di Gallipoli una delle principali mete italiane del divertimento", raccontano Francesco Susca e Adriano Lucidi di Musicaeparole. "Sono già confermate partnership tra il Tinello e due brand di livello assoluto come Radio Deejay e m2o. Tra i tanti dj sul palco del Tinello arriveranno infatti i dj più rappresentativi di queste emittenti, ovvero Albertino, Fargetta Molella e Prezioso. Tra i dj internazionali citiamo almeno lo svizzero Dj Antoine, mentre tra i tanti dj producer italiani sono già confermati Andrea Damante, Cristian Marchi e Federico Scavo".

E non è tutto. Susca e Lucidi danno anche altri dettagli sulla stagione del Tinello: "Tra i tanti artisti hip hop già confermati citiamo almeno Shade e Dj Jad degli Articolo 31. Inoltre tra i tanti party che faranno scatenare il Tinello ci sarà, oltre a Praja on Tour, Big Mama, un appuntamento pieno di sonorità reggaeton". Non ci saranno solo dj producer al Tinello: sul palco andranno anche personaggi dello spettacolo che spesso vediamo in tv. "Tra gli artisti già confermati, oltre a Giulia De Lellis, possiamo citare almeno Cristiano Malgioglio, che non ha certo bisogno di presentazioni e Le Donatella".

"Era il momento giusto per provare questa nuova avventura e portare tutto il nostro know how all'Elba, un'isola bellissima che ha un grande potenziale come destinazione turistica giovanile. Tutta l'isola è perfetta per chi vuol godersi il mare di giorno e ballare in spazi di qualità di sera e di notte", concludono Susca e Lucidi. Con la loro professionalità coordineranno anche al Tinello un folto team di giovani professionisti.







evento Facebook: www.facebook.com/events/2002916099831561

Tinello

via per Portoferraio 1318

Marina di Campo - Isola d'Elba (Livorno)

+39 351 011 6819

tinelloclub2019@gmail.com

www.facebook.com/tinelloclub/

www.instagram.com/tinello.club/

musicaeparole.it

www.facebook.com/musicaeparoleofficial/