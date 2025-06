Disastro Italia! A Oslo la Norvegia rifila 3 gol agli Azzurri

Parte con un tonfo fragoroso il cammino di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026 per l’Italia. Gli Azzurri crollano 3-0 a Oslo, dove a dominare in tutto è la Norvegia. Sorloth (14’), Nusa (34’) e Haaland (42’) dipingono una serata da sogno per la Nazionale di Solbakken, già a quota 9 punti nel Girone I e ora grande favorita per la qualificazione diretta. Dopo una sola partita, l’Italia è infatti già spalle al muro: spaventa lo spettro dei playoff.



L’Atalanta ha scelto Juric: il croato ha firmato un biennale

Atalanta BC è lieta di comunicare che, a decorrere dall’1 luglio prossimo, il ruolo di responsabile tecnico della Prima Squadra sarà affidato a Ivan Jurić, 49enne allenatore nativo di Spalato che ha al suo attivo 371 panchine fra i professionisti, di cui 249 in Serie A. Ivan Jurić si è legato al Club nerazzurro con un contratto biennale, cioè fino al 30 giugno 2027. Nei prossimi giorni verranno comunicati giorno e luogo della presentazione ufficiale del nuovo allenatore dell’Atalanta. La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club danno un caloroso benvenuto a mister Ivan Jurić nella famiglia nerazzurra.



Varato il calendario della serie A 2025-26

24/8: Atalanta-Pisa, Cagliari-Fiorentina, Como-Lazio, Genoa-Lecce, Inter-Torino, Juventus-Parma, Milan-Cremonese, Roma-Bologna, Sassuolo-Napoli, Udinese-Verona.

Calendario asimmetrico

Anche nel 2025-2026 la sequenza delle gare nel girone di andata sarà diversa rispetto a quella del ritorno, con un minimo di otto giornate di distanza tra le partite di andata e ritorno contro la medesima avversaria al fine di rispettare un sempre crescente numero di concomitanze legate a ragioni di ordine pubblico, al crescente numero di gare delle competizioni europee, agli eventi locali e alle esigenze dei club, cercando di massimizzare l’audience televisiva e l’affluenza negli stadi.

Svelato il calendario per la stagione di Serie A 2025-2026: il campionato inizierà il 24 agosto 2025 e si concluderà il 24 maggio 2026; previsti due turni infrasettimanali (il 29 ottobre, 9ª giornata, e il 6 gennaio, 19ª giornata); le soste per la Nazionale saranno quattro: il 7 settembre 2025, il 12 ottobre 2025, il 16 novembre 2025 e il 29 marzo 2026.

Le 20 squadre della Serie A 2025-2026: Atalanta, Bologna, Cagliari, Como, Cremonese, Fiorentina, Genoa, Juventus, Inter, Lazio, Lecce, Milan, Napoli, Parma, Pisa, Roma, Sassuolo, Torino, Udinese, Verona.

Le date della Coppa Italia 2025-2026: preliminari-10 agosto 2025; trentaduesimi-17 agosto 2025; sedicesimi-24 settembre 2025; ottavi-3 e 17 dicembre 2025; quarti-4 e 11 febbraio 2026; semifinali (andata e ritorno)-4 marzo e 22 aprile 2026; finale-13 maggio 2026.

Quando si terranno i derby di Roma, Milano e Torino

Il primo derby in calendario è quello di Roma: l'andata è in programma per il 21 settembre, mentre il ritorno si giocherà il 17 maggio.

​Quello di Milano vedrà l'andata il 23 novembre e il ritorno l'8 marzo.

​Quello di Torino, invece, si giocherà il 9 novembre e il 24 maggio. Sarà proprio il derby della Mole a chiudere il campionato.

Il ritorno del derby di Torino si giocherà l'ultima giornata di campionato

L'ultima giornata del prossimo campionato di Serie A si giocherà il 24 maggio 2026. In quell'occasione si disputerà il ritorno del derby della Mole. L'Inter vedrà il Bologna fuori casa mentre il Napoli chiuderà in casa contro l'Udinese.

Roma-Lazio in programma per la penultima giornata

Il 17 maggio, nel corso della 37esima e penultima giornata, si disputerà a Roma il ritorno del derby della Capitale.

Milan-Atalanta e Lazio-Inter il 10 maggio

A poche giornate dalla fine, saranno due i big match da seguire: Lazio-Inter e Milan-Atalanta.

Atalanta-Genoa, Como-Napoli e Inter-Parma alla 35esima giornata

Il 3 maggio si disputeranno, tra gli altri, Atalanta-Genoa, Como-Napoli, Inter-Parma e Juventus-Verona.

Milan-Juventus il 26 aprile

Milan-Juventus è in programma per la 34esima giornata. In quell'occasione il Napoli si scontrerà in casa contro la Cremonese mentre l'Inter andrà a Torino per il match contro il Toro.

Inter-Roma e Napoli-Milan il 4 aprile

Due big match in programma anche per la 31esima giornata, quando si incontreranno Inter-Roma e Napoli-Milan. La Lazio ospiterà il Parma in casa mentre la Juventus il Genoa.



Gasperini è il nuovo tecnico della Roma. Ecco la scadenza

L’AS Roma è lieta di annunciare che Gian Piero Gasperini è il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra. La carriera di Gasperini è stata finora caratterizzata da tattiche innovative, cultura del lavoro e una straordinaria capacità di valorizzare i giocatori. La Proprietà e Claudio Ranieri sono convinti che Gasperini sia l’uomo giusto per questo incarico. Benvenuto, Mister!



Mertens ‘ufficialmente’ napoletano: “Napoli mi ha insegnato come si può essere felici con poco”

Dries “Ciro” Mertens è da oggi ufficialmente “napoletano”. Il sindaco Gaetano Manfredi consegna al Maschio Angioino la cittadinanza onoraria al calciatore belga, miglior marcatore nella storia della Ssc Napoli (148 gol in 397 presenze) con cui ha giocato dal 2013 al 2022 e vinto due Coppe Italia e una Supercoppa italiana. “Oggi è un onore per me – ha detto Mertens – sono arrivato per giocare a calcio e ho imparato a essere napoletano, questa città mi ha insegnato come si può essere felici con poco”.