Il fatto è successo in un liceo di Scafati nel salernitano.

Il Consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli proprio non ci sta e, sull'episodio, diventato virale, di ragazzi bendati per non sbirciare sul libro durante l'interrogazione in DAD vuole vederci chiaro e, ha chiesto di fare luce sull'incresciosa vicenda:

"La segnalazione ci è arrivata da diversi genitori degli alunni di un liceo di Scafati fortemente critici con una pratica ritenuta di pessimo gusto e poco formativa per i ragazzi. Non è un momento facile sicuramente né per gli studenti, né per gli insegnanti. Proprio per questo, forse, è il caso di utilizzare sempre delicatezza e comprensione. Bendare gli studenti è sicuramente un metodo non ortodosso, per questo abbiamo scritto alla scuola per chiedere spiegazioni e capire come sia potuto accadere. Ci saranno sicuramente altri metodi per evitare che i ragazzi, durante un’interrogazione, sbircino dal libro. Abbiamo inoltre presentato un’interrogazione all’assessore regionale per la Pubblica Istruzione, Lucia Fortini, per capire come sia potuto avvenire ciò e per chiedere di verificare se questo accade anche in altri istituti".