Il 1983 fu un'estate molto calda per quegli anni.



Addirittura, il 27 giugno, a Roma la temperatura massima raggiunse i 30 gradi. Un mese dopo, il 28 luglio, la temperatura toccò i 39 gradi, una calura come non si era mai vista.

Dopo di che, a poco a poco, tutto questo divenne normale. Talmente normale da non accorgerci che la situazione climatica stava peggiorando.

Infatti, a giugno 2022 sono stati ben 28 i giorni in cui la temperatura massima ha superato abbondantemente i 30 gradi.

Anzi, proprio il 27 giugno 2022 la temperatura ha toccato i 39 gradi, come fosse luglio di 40 anni prima.

Dunque, che sia in corso un cambiamento climatico è ormai una mera constatazione.

Varrebbe la pena di chiederci quanto questo cambiamento sia veloce. Non nei massimi sistemi, ma in Italia e a Roma, che hanno un equilibrio idrogeologico molto delicato come hanno una esposizione solare più che abbondante.