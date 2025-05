Contro il logorio della vita moderna è apparso sulla terra colui che si autoproclama imperatore: DRLAMENTINO PRIMO.

Scende sulla terra con un messaggio chiaro: essere sé stessi nonostante tutto.

Questa canzone parla di lui, di un dentista che decide di seguire la voce nella sua testa e di buttarsi senza freni nella musica, ma, attenzione! può creare tanta dipendenza, tale da sentirsi in ostaggio! Pronti per un’epidemia di felicità?

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/album/60ZjInugRaVySaOelvqtuR



BIOGRAFIA:

Prendete una mente geniale, limitatela, schiacciatela e aggiungeteci un bel mix di traumi infantili e lasciate riposare per 35 anni; mescolate, shakerate e il risultato sarà: DRLAMENTINO.

Classe '89, Odontoiatra di giorno, Cantante di notte.

Iniziato per gioco con l'incontro di Dj Matiss in università nel 2019.

Nel 2022 si esibiscono per la prima volta live a Milano in un format tutto loro, che portano avanti ancora oggi, fatto di musica, travestimenti ed intrattenimento.

A settembre 2024 si unisce all'equipaggio una cantante in erba, con un fuoco dentro: ILENA. Sempre nel 2024, firma un contratto con l'Up music per l'uscita di un singolo: DRLAMENTINO PRIMO.

Non sappiamo dove ci schianteremo, ma sali a bordo con noi perché sicuramente durante il viaggio ci divertiremo.

IG: drlamentino https://www.instagram.com/drlamentino/

Youtube: Dr Lamentino https://www.youtube.com/channel/UC6D_PvkC_VryGKW6XoJmbJA

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@drlamentino