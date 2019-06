BIANCA & BIANCA in radio e nei digital store dal 21 Giugno con il nuovo singolo "E' Giulia"

(Anteros Produzioni)

BIANCA & BIANCA è un duo composto da due ragazze: Camilla Bilotti e Francesca Murgia.

A luglio 2018 è uscito il loro primo singolo “Vieni con me” su tutte le piattaforme digitali ed il relativo videoclip musicale che ha avuto un discreto successo di classifica e nelle radio.

A distanza di circa un anno esce il nuovo singolo “E’ Giulia”, che reca sempre la firma di Lighea, arrangiato dal M° Umberto Iervolino.

“É Giulia” racconta la storia di una giovane ragazza introversa che fa fatica ad esprimere le sue emozioni ed i suoi sentimenti. Vive una situazione di disagio sociale e familiare dove l’aggressività e la scarsa attenzione la fanno da padroni e la portano a chiudersi sempre di più nel suo mondo di tristezza e depressione che cerca di colmare con musica e fumetti. È incredibile che nell’era dei social network dilaghi la solitudine più profonda. In Italia sono quasi 500 i ragazzi che muoiono ogni anno togliendosi la vita a causa del male di vivere e tra i 1000 e i 1500 vengono salvati da questo tentativo perché qualcuno se ne accorge in tempo. “É Giulia” vuole dare voce a questa realtà.

La ragazza della nostra storia per fortuna fa una scelta diversa sognando che in qualche parte nel mondo ci sia un posto migliore dove poter ricominciare tutto in maniera diversa, e decide di partire confidando questo segreto solo alle sue due amiche. Ma anche da questa storia si crea un allarme. -Cosa può succedere ad una giovanissima e fragile ragazza con nel cuore solitudine e senso di abbandono?-

Produzione esecutiva discografia e management: Anteros Produzioni s.r.l.

Fb Official: www.facebook.com/Bianca-Bianca-1630311097012205/

Spotify: open.spotify.com/artist/0rpTDRgrOtTe9TaUKuZVbZ?si=_x3Ji12nRRS8ckCFoyCJhg

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCNoCPdHs70FaXvgVUSeuCRg

Biografie

Camilla Bilotti, classe '96 nata a Prato, spinta dalla passione per il canto e trasmessa dal padre, comincia a cantare a

12 anni, prendendo lezioni di canto da insegnanti del posto dove vive. A Prato registra giovanissima la sua prima cover “un piccolo amore”. A 13 anni partecipa al talent Miss Teenager nella categoria canto, giungendo alle finali nazionali di Assisi; nel 2012 partecipa di nuovo al talent Miss Teenager, conquistando all’età di 16 anni il primo posto assoluto per la categoria canto. Conoscendo il maestro Nazzareno Carusi durante la finale del festival di Solarolo (dove conquista la 3° posizione) gli viene indicata la vocal coach Danila Satragno, quindi si sposta a Milano dove studia con lei canto nella scuola vocal care (la casa dei Pooh). Nel 2015 e 2016 insieme a vari artisti tra cui Dj Samuel Kimko e Edward Sanchez registrano due brani Latin Disco, il più importante “Toca Loca” conquistando alcune classifiche internazionali e riscuotendo un grande successo su youtube (vantando circa 3.000.000 di visualizzazioni), nel solito anno partecipa a grandi eventi sul territorio nazionale tra cui una grossa serata con Radio cuore in compagnia di grandissimi artisti: Nek, Max Pezzali, Patty Bravo, Francesca Michelin, Paola Turci ecc.).

Francesca Murgia, classe '96 di Prato, muove i primi passi musicali all’età di 12 anni con il maestro Valentino Simon ed

essendo sempre stata affascinata dalla musica pop, registra una compilation di 12 cover dei classici anni ‘60.

A 17 anni pubblica con la Top Record, distribuito da Mondadori, un album di 10 brani scritti da Luca Maris, con la collaborazione su uno di questi, di Tony Esposito, vengono vendute 5.000 copie. A 18 viene pubblica ma sul canale Youtube un brano dal titolo lo stesso pensiero, sempre scritto da Luca Maris e prodotto dalla MD Produzioni. A 19 con il maestro Valentino Simon registra 12 tracce cover di brani anni 60. Si e’ esibita in varie occasioni dal vivo, la più importante MEMORIAL MINO REITANO presso teatro CILEA a Reggio Calabria, dietro invito di Gege’ Reitano. Con il duo BIANCA & BIANCA ha partecipa ad AREA SANREMO TOUR ED. 2017 giungendo alle finali nazionali. Attualmente è impegnata nella produzione del primo EP del duo composto da 6 inediti prodotta da ANTEROS e scritti da LIGHEA.