Il presidente Biden, Jr. ha parlato oggi con il presidente russo Vladimir Putin del crescente aumento delle forze militari russe ai confini dell'Ucraina. Il presidente Biden è stato chiaro: se la Russia intraprenderà un'ulteriore invasione dell'Ucraina, gli Stati Uniti, insieme ai loro alleati e partner, risponderanno in modo deciso e imporranno sanzioni immediate e severe alla Russia. Il presidente Biden ha ribadito che un'ulteriore invasione russa dell'Ucraina produrrebbe una diffusa sofferenza umana e diminuirebbe la credibilità internazionale della Russia. Il presidente Biden è stato esplicito con il presidente Putin, dichiarando che mentre gli Stati Uniti rimangono impegnati sul fronte diplomatico, in pieno coordinamento con alleati e partner, sono ugualmente preparati anche per altri scenari.

Questa la nota diffusa dalla Casa Bianca in cui Washington ha riassunto i contenuti della telefonata odierna tra Biden e Putin.

Una telefonata, come è evidente, che non ha aperto alcuno sbocco diplomatico alla crisi ucraina. Stesso risultato anche nella telefonata, sempre di questo sabato, da parte di Macron che, secondo quanto riportato dall'Eliseo, non ha prodotto alcuno spiraglio alla via diplomatica.

Per questo, si allunga la lista di Paesi che stanno invitando i propri concittadini a lasciare immediatamente l'Ucraina, anche in base agli scenari ipotizzati per l'invasione, che non escluderebbero neppure bombardamenti della capitale Kiev. L'Italia ha fatto sapere che ritirerà dal Paese il personale diplomatico ritenuto non indispensabile.

La Russia può decidere di dare il via all'invasione in qualsiasi momento.