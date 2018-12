Da giovedì le prime nevicate anche in pianura a partire dal nord ovest

Annunciato più volte, ma mai realmente arrivato, sembra che questa volta non mancherà all'appuntamento il poco atteso e per nulla gradito freddo (escludendo, s'intende, le aree di vacanza invernali). Freddo però che non interesserà il meridione d'Italia, dove le temperature saranno ancora ben sopra la media stagionale.

Per giovedì 13 dicembre si registreranno le prime precipitazioni a partire dal Nord Ovest, con nevicate anche in pianura. Dalla stessa perturbazione saranno interessate, e imbiancate, anche le zone collinari di Toscana, Marche e Abruzzo. Con il trascorrere delle ore la perturbazione, con la neve, proseguirà verso il nord est del Paese.

Venerdì 14 una nuova perturbazione, proveniente da ovest, interesserà le aree centrali con possibili temporali, anche di forte intensità, su Lazio, Campania e Sardegna.

I venti di Scirocco, invece, a partire dalla Sicilia, porteranno temperature fino a 18-20° in tutto il meridione.